Sasin o umowach Orlenu: to historyczny dzień. Czekaliśmy wiele lat

PKN Orlen poinformował w środę, że Saudi Aramco kupi udziały w rafinerii Lotosu, MOL 417 stacji Lotosu, a Unimot - bazy paliw. Cena w przedwstępnej umowie za udziały w Lotos Asfalt, jaką ma zapłacić Aramco, ustalona na ok. 1,15 mld zł

Natomiast Saudi Aramco kupi udziały w rafinerii Lotosu, MOL 417 stacji Lotosu, a Unimot - bazy paliw. Cena w przedwstępnej umowie za udziały w Lotos Asfalt, jaką ma zapłacić Aramco, ustalona została na ok. 1,15 mld zł.

Oficjalna uroczystość z podpisaniem umów miała miejsce w środę z udziałem przedstawicieli koncernów. Obecny był na niej także wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Czytaj też: Orlen sprzeda aktywa Aramco, MOL i Unimotowi. Pomogą w przejęciu Lotosu

To dzień na który czekaliśmy i pracowaliśmy od wielu lat. Sam projekt historycznej fuzji Orlenu i Lotosu narodził się kilkanaście lat temu. Dzisiaj wracam myślami do czasu prezydentury ś.p. Lecha Kaczyńskiego, który był ojcem połączenia. Już wtedy widział, że dwie firmy działające na tak ograniczonym rynku, których wiodącym akcjonariuszem jest Skarb Państwa powinny się połączyć. Aby wykorzystać potencjał i móc się dużo szybciej rozwijać i pracować na rozwój kraju. Wtedy to była idea, która wydawała się trudna do zrealizowania. Nie było wiadomo czy zyska zgodę odpowiednich organów Unii Europejskiej - przypomniał wicepremier Jacek Sasin. Dopiero w 2016 roku, gdy Prawo i Sprawiedliwość przejęło odpowiedzialność za Polskę to te prace ruszyły z kopyta. Szczególnego tempa nabrały, gdy prezesem PKN Orlen został Pan Daniel Obajtek. Dzisiaj chcę mu podziękować. Że możemy cieszyć się iż Orlen i Lotos są firmami, które mogą pozyskiwać tak ważnych, strategicznych partnerów jak Saudi Aramco. To firma globalna. Dzisiaj jest liderem jeżeli chodzi o rynek chemiczny i nowoczesnych technologii. To nie byłoby możliwe, gdyby nie wielki rozwój Orlenu i polskiego przemysłu chemicznego - dodał Minister Aktywów Państwowych.

Wicepremier podkreślał iż dzisiejsze umowy Orlenu to nie tylko szansa dla Polski.

Ten nowy koncern, u którego progu powstania jesteśmy, to wielka szansa dla Polski. By zmierzyć się z wyzwaniami przed którymi stoimy. To transformacja energetyczna czy też po prostu globalne wyzwania. To szansa dla regionu, by stał się niezależny. Przez wiele dziesięcioleci firmy lokalne były tylko tłem dla zagranicznych koncernów. Dzisiaj staje się regionem, który jest w stanie wygenerować ważny podmiot, który ma ambicje wychodzić szerzej. Cieszę się, że dzięki tym umowom to stanie się możliwe. Że dzięki umowie z koncernem MOL, Orlen będzie mógł wchodzić na nowe, środkowo-europejskie rynki. To już potężny, terytorialny zasięg. W regionie, który potrzebuje szybkiego rozwoju i impulsu - zaznaczył Sasin.

Na koniec odniósł się do umów z Saudi Aramco.

Traktujemy współpracę jako szansę, by wykorzystać wszystkie możliwości i budować potęgę i zamożność obywateli naszego regionu. Ta współpraca ma sens. Nie tylko dla Orlenu, Lotosu i nowej firmy, która stanie się za chwilę faktem. Ale także dla Saudi Aramco. Że to uzupełnienie światowej ekspansji, jaką prowadzą. Że ta umowa da poczucie iż to dobry biznes. Bo o to w ostatecznym rozrachunku chodzi - podsumował.

Czytaj też: ZOBACZ Orlen podpisał z Saudyjczykami długoterminową umowę na dostawę ropy!

Czytaj też: Orlen przejmie kolejne 100 stacji w regionie? „Jest blisko”

KG