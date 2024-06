Saudyjska rewolucja na stacjach paliw?

Aramco Fuels Poland chce zbudować własną sieci stacji paliw w Polsce w ramach programu „Energia paliw” - wynika z informacji spółki. Analityk e-petrol.pl Jakub Bogucki uważa, że może to być trudne do realizacji i wszystko rozbije się o warunki zaproponowane stacjom paliw.

Aramco Fuels Poland (AFP), należące do saudyjskiego koncernu Aramco, skierowało do niezależnych stacji paliw w Polsce ofertę programu partnerskiego „Energia paliw”. W regulaminie programu, datowanym na 1 marca br., AFP wskazało, że jego celem jest „stworzenie sieci dystrybucyjnej zapewniającej potencjalnym nabywcom paliw łatwiejszy dostęp do paliw„.

Paliwa wyłącznie od Saudyjczyków

Firma zachęca stacje do udziału w programie „kompleksową ofertą paliw silnikowych„; zastrzega jednak, że warunkiem uczestnictwa w nim jest zakup paliw wyłącznie od Aramco Fuels Poland. „Na stacji paliw nie mogą być wykorzystywane ani promowane paliwa innych marek” - dodaje AFP. Podkreśla jednocześnie, że oferuje klientom w ramach programu zewnętrzne elementy wizualizacji stacji z logo Aramco oraz z logo programu.

Zdaniem analityka rynku paliw portalu e-petrol.pl Jakuba Boguckiego, realizacja tego programu może być trudna dla Aramco. „Toczy się walka o niezależne stacje paliw. Wszystkie duże sieci chcą mieć jak najwięcej swoich franczyzobiorców” - zwrócił uwagę Bogucki.

Jego zdaniem AFP będzie musiało stacjom paliw złożyć atrakcyjną ofertę, by osiągnąć sukces.

„Rabaty, korzystne opłaty licencyjne - jeśli Aramco potraktowałoby to z rozmachem i zaoferowało jakieś szczególnie korzystne warunki - to myślę, że jego działania w jakimś zakresie mogą się powieść” - ocenił analityk w rozmowie z PAP.

Zaznaczył jednak, że na efekty programu saudyjskiej firmy trzeba będzie poczekać.

Czy będzie saudyjska rewolucja?

„Nie przeceniałbym jednak, że będzie on miał jakiś rewolucyjny wpływ na rynek paliw i ceny paliw. Poruszamy się bowiem wszyscy w tym samym schemacie produkcyjno-zaopatrzeniowym i cenowym. Mniej więcej 10 lat temu jeden z dużych, zagranicznych graczy paliwowych wchodził do Polski z nadzieją podbicia rynku detalicznego. Liczyli na to, że uda mu się przejąć dużą pulę stacji. Skończyło się na około 30 stacjach” - wskazał Bogucki. „Wszystko rozbija się więc o warunki, jakie AFP zaproponuje stacjom paliw” - podkreślił analityk.

Aramco ma 100 proc. udziałów w Aramco Fuels Poland oraz 50 proc. udziałów w Air BP Aramco Poland. Koncern Aramco wszedł na polski rynek m.in. dzięki przejęciu 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej. Transakcja sprzedaży saudyjskiemu koncernowi części udziałów w Rafinerii Gdańskiej była jednym z warunków (środków zaradczych), jakie stawiała Orlenowi Komisja Europejska, wydając zgodę na połączenie Orlenu z Grupą Lotos.

Jaki rynek jest do zawojowania?

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) informowała w kwietniu, że na koniec 2023 r. co najmniej dwa gatunki paliwa oferowało 7,9 tys. ogólnodostępnych stacji paliw w Polsce. „W ciągu zeszłego roku ich liczba wzrosła o około 0,2 proc., co potwierdza nasycenie rynku stacji paliw w kraju” - ocenili w raporcie eksperci. 58 proc. stacji paliw działało pod znakami firm zrzeszonych w ramach POPiHN - 4571 obiektów, z czego 4521 prowadziło na koniec roku sprzedaż paliw. „Pozostała część była w trakcie remontów lub modernizacji. Liczba stacji aktywnych zwiększyła się zatem, w porównaniu do grudnia 2022 r., o 4,7 proc.” - dodali eksperci.

Według danych POPiHN sprzedaż na działających w tej grupie stacjach w 2023 r. odpowiadała za ok. 70 proc. całkowitej sprzedaży detalicznej benzyn silnikowych, około 54 proc. oleju napędowego oraz 45 proc. autogazu. Największy udział w rynku stacji paliw w Polsce mają operatorzy niezależni - 29 proc., w rękach koncernów zagranicznych jest 25,6 proc. rynku, do Orlenu należy 24,4 proc., 18,5 proc. mają sieci operatorów niezależnych, a 2,5 proc. hipermarkety.

Anna Bytniewska (PAP), sek

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

UOKiK: 94 proc. pomp ciepła nie spełnia wymagań!

SUV-y do likwidacji jako pierwsze. Komu przeszkadzają?

Turecki cios w chińskie elektryki

Wstyd! Państwo zwróci byłym ubekom miliardy złotych