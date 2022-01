Sasin: Nie ma planów szybszego zamykania kopalń

Wicepremier Jacek Sasin pytany o rzekome zobowiązanie MAP do przygotowania planów szybszego zamykania kopalń zapewnił, że to nieprawda. „Nie ma takich planów, jest harmonogram przyjęty w umowie społecznej, która jest realizowana” - powiedział.

Wicepremier i minister aktywów państwowych był pytany w czwartek wieczorem w Polsat News o rezultaty czwartkowego spotkania w MAP z przedstawicielami związków górniczych.

„Osiągnęliśmy wstępne porozumienie, co do oczekiwań górników, oczekiwań płacowych, czyli dodatkowej nagrody i podwyżki wynagrodzeń od drugiego kwartału tego roku” - przekazał minister.

Sasin przyznał, że sytuacja „jest niezwykle trudna”, gdyż górnicy z Polskiej Grupy Górniczej już dwukrotnie blokowali tory uniemożliwiając wywiezienia węgla z kopalń. „Nie możemy pozwolić, aby ta akcja przybrała na sile, aby się powtórzyła, bo mamy konieczność zapewnienia dostaw węgla do elektrowni. W przeciwnym wypadku elektrownie nie będą wytwarzały prądu i ciepła” - podkreślił.

W sporze toczącym się w PGG związkowcy domagają się wartej w sumie 67 mln zł rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia ub. roku weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi - nieoficjalnie mowa była o kwocie 1,5 tys. zł jednorazowej wypłaty dla pracowników dołowych i mniejszych kwotach dla pozostałych. Oczekują także wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce do 8200 zł, wobec 7829 zł obecnie.

Sasin był w czwartek również pytany o to czy - jak informowali związkowcy - MAP zobowiązało szefów spółek węglowych do analizy możliwości zamykania kopalń wcześniej niż zapisano to w umowie społecznej dla branży, podkreślił że to nieprawda. „Nie ma takich planów szybszego zamykania kopalń. Jest harmonogram przyjęty w umowie społecznej, jest ona realizowana” - dodał.