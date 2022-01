Azja ubiera Europę. Polska po drodze

W 2020 r. Polska stała się krajem pośredniczącym w handlu odzieżą między Azją a Europą Zachodnią. Wydaje się, że ten status udało się utrzymać również w roku 2021 – powiedziała ekspertka banku PKO BP Karolina Sędzimir.

Jak podano w raporcie banku PKO BP, eksport odzieży z Polski w latach 2017–2020 wzrósł znacząco o 64,9 proc., z poziomu blisko 4,6 mld euro, w 2016 r. do nieznacznie ponad 7,5 mld euro w 2020 r., a import odpowiednio o 71,2 proc., z 5,2 mld euro, do prawie 9,0 mld euro. W raporcie stwierdzono, że pomimo pandemii w 2020 r. nie tylko nie nastąpiło załamanie obserwowanej na przestrzeni ostatnich lat tendencji wzrostowej, lecz obserwowano wręcz jej istotne wzmocnienie.

Z raportu PKO BP wynika, że w 2020 r. sprzedaż odzieży w Polsce zmalała o 10,4 proc., ale import zwiększył się aż o 20 proc. Na innych dużych rynkach spadkowi sprzedaży towarzyszył spadek importu.

W 2020 r. polskie firmy weszły do łańcuchów dostaw jako pośrednicy pomiędzy dostawcami z Azji i odbiorcami z Europy Zachodniej. Widać to po wynikach eksportu z Polski, na przykład w 2020 r. eksport do Holandii zwiększył się o ponad 85 proc., do Szwecji też o 85 proc., a do Niemiec – o blisko 27 proc. – powiedziała Karolina Sędzimir.