ZUS: Ponad 3,2 mln osób aktywowało na ferie bon turystyczny

Ponad 3,2 mln Polaków aktywowało już bon turystyczny na kwotę prawie 2,9 mld zł. Dane pokazują, że Polacy, z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, wciąż chętnie korzystają z bonów turystycznych – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

W sobotę 15 stycznia w pięciu województwach zaczęły się ferie zimowe. W pozostałych rozpoczną się one za tydzień, dwa lub za cztery. Dwutygodniowa przerwa w zajęciach, zależnie od województwa, nastąpi między 15 stycznia a 27 lutego.

Realizacja bonu turystycznego odbywa się z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzic lub opiekun dziecka do 18. roku życia może aktywować bon. Wystarczy, że po wejściu na PUE uzupełni swoje dane kontaktowe, a następnie aktywuje bon. Po aktywacji uprawniony otrzymuje specjalny kod, który należy podać podmiotowi turystycznemu podczas dokonywania płatności bonem. Każda płatność jest potwierdzana jednorazowym kodem autoryzacyjnym wysłanym w SMS-ie.

Płatności bonami turystycznymi przyjmuje obecnie ponad 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego, świadczących usługi hotelarskie lub oferujących imprezy turystyczne w Polsce.

Świadczenie w formie bonu turystycznego jest przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i z tego powodu 500 plus im nie przysługuje. Na każde dziecko przypada jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością, potwierdzoną odpowiednim orzeczeniem, rodzice mogą liczyć na dodatkowy bon, również w wysokości 500 zł.

Bon turystyczny nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Ponad 3,2 mln Polaków aktywowało już bony na kwotę blisko 2,9 mld zł. Od początku funkcjonowania programu ZUS przekazał podmiotom turystycznym środki z tytułu płatności bonem na łączną kwotę ponad 2 mld zł – mówi profesor Uścińska.

ZUS ma ustawowy dostęp do bazy danych osób uprawnionych do świadczenia „Rodzina 500 plus”. Ważne, aby o bon turystyczny starała się ta sama osoba, która wnioskowała o tamto świadczenie. Wówczas wygenerowanie bonu na PUE odbędzie się automatycznie i natychmiastowo. W razie ewentualnych problemów z weryfikacją uprawnień do bonu przez system – organem wydającym decyzje o przyznaniu lub odmowie prawa do bonu jest Polska Organizacja Turystyczna.

PAP/mt