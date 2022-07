Program ZUS "Dobry start", rodzice wypłacili już 363 mln zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już ponad 1,2 mln świadczeń na wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start”. Do rodziców trafiło już 363,3 mln zł - poinformowała PAP w piątek prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Wypłata świadczeń ruszyła poniedziałek

Wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start” można składać od 1 lipca do 30 listopada.

Z najnowszych danych wynika, że liczba złożonych do ZUS wniosków przekroczyła około 1,6 mln, które dotyczą prawie 2,4 mln dzieci. Dotychczas przyznaliśmy środki na ponad 1,5 mln dzieci i wypłaciliśmy ponad 1,2 mln świadczeń na łączną kwotę 363,3 mln złotych. Przygotowywane są kolejne wypłaty. Realizacja programu przebiega bez problemów - zapewniła prof. Uścińska.

Przypomniała, że ZUS po raz drugi przyznaje świadczenie 300 plus w ramach rządowego programu „Dobry start”. Z wyprawki szkolnej skorzysta w tym roku ponad 4,4 mln dzieci. Środki z programu przysługują rodzicom dzieci do 20. roku życia i do 24. roku życia - w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Wnioski o świadczenie na rok szkolny 2022/2023 można składać wyłącznie elektronicznie przez trzy kanały: Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS), system bankowości elektronicznej i portal Emp@tia.

Powiadomienie o umieszczeniu informacji o przyznaniu świadczenia zostanie przekazane na adres mailowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez klienta we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przyznania świadczenia.

Jeśli będzie zachodziła konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, do klientów zostanie skierowane wezwanie w celu uzupełnienia wniosków, które zostanie umieszczone na profilu klienta na portalu PUE ZUS, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany SMS-em wysłanym na numer telefonu wskazany we wniosku.

ZUS na rozpatrzenie wniosku o świadczenie „Dobry start”, który został złożony do 31 sierpnia ma czas do 30 września 2022 r.

