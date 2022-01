Polska Reprezentacja Olimpijska na monetach NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że od dziś można kupić dwie nowe monety kolekcjonerskie „Polska Reprezentacja Olimpijska Pekin 2022” – złotą o nominale 200 zł oraz srebrną o nominale 10 zł

Rewers złotej monety przedstawia sylwetkę skoczka narciarskiego, otoczoną skrzącymi się płatkami śniegu. Na rewersie srebrnej monety została umieszczona sylwetka zawodniczki startującej w short tracku, a na awersie przedstawiono wizerunek Pawilonu Modlitwy o Urodzaj, będącego jednym z budynków w kompleksie Świątyni Nieba w Pekinie.

Złota moneta została wyemitowana w nakładzie do 1200 sztuk i można ją nabyć w cenie 3900 zł brutto. Nakład srebrnej monety wynosi do 15 tys. sztuk, a cena – 160 zł brutto. Monety są do kupienia w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym NBP Kolekcjoner.

W dniach 4–20 lutego 2022 r. w Pekinie odbędą się XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie. Stolica Chin to pierwsze w historii miasto goszczące uczestników zarówno letnich, jak i zimowych igrzysk. W samym Pekinie zostaną jednak rozegrane zawody tylko w dyscyplinach „lodowych”, a miejscem „śnieżnych” będą dwa ośrodki odległe od stolicy o mniej więcej 160 km. Polska w zimowych igrzyskach debiutowała już w 1924 r., ale na pierwszy medal przyszło nam czekać aż 32 lata – do czasu gdy w Cortinie d’Ampezzo Franciszek Gąsienica Groń sięgnął po brązowy krążek w kombinacji norweskiej. Pierwszym polskim złotym medalistą zimowych igrzysk olimpijskich był skoczek narciarski Wojciech Fortuna, zwycięzca konkursu w 1972 r. w Sapporo. To właśnie skoki narciarskie stały się dyscypliną, która w następnych zimowych startach przyniosła polskiemu sportowi najwięcej sukcesów. Medale olimpijskie indywidualnie zdobyli Adam Małysz (trzy srebrne i jeden brązowy) oraz Kamil Stoch (trzy złote), a w konkursie drużynowym Stefan Hula, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch wywalczyli brązowy medal.

Nie tylko skoki dostarczały nam olimpijskich sukcesów – nie zapominajmy o fenomenalnej biegaczce narciarskiej Justynie Kowalczyk oraz o osiągnięciach sportowców w łyżwiarstwie szybkim czy biathlonie. Przed igrzyskami w Pekinie spore nadzieje wiążemy z uprawiającą short track Natalią Maliszewską. Olimpijski sezon rozpoczęła bardzo udanie, triumfując m.in. w zawodach Pucharu Świata w… Pekinie – napisał w folderze numizmatycznym Henryk Urbaś z Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

