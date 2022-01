Orlen: Banki zainteresowanie współfinansowaniem Ostrołęki

PKN Orlen odnotował duże zainteresowanie banków finansowaniem dla budowy elektrowni Ostrołęka C i spodziewa się podobnego zainteresowania także w przypadku dwóch kolejnych projektów bloków gazowych, poinformował dyrektor wykonawczy Orlenu ds. energetyki Jarosław Dybowski

Przetestowaliśmy, jakie są możliwości finansowania budowy Ostrołęki. Jesteśmy po wygranej aukcji rynku mocy - mamy dwa kontrakty mocowe, na Ostrołękę i na Grudziądz. Przy wsparciu z rynku mocy, oczywiście, te projekty się bronią - powiedział Dybowski podczas panelu na Ogólnopolskim Kongresie Energetyczno-Ciepłowniczym PowerPol.

Zainteresowanie banków przerosło nasze oczekiwania, jeśli chodzi o Ostrołękę. Spodziewamy się podobnego zainwestowania przy Grudziądzu. I jeżeli pospieszymy się z projektem Gdańska, a wszystko wskazuje na to, że chcemy to zrobić w szybkim tempie, to również jeszcze apetyt banków na finansowanie projektów gazowych będzie - dodał.