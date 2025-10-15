Oferta Orlenu za miliard złotych

Orlen złożył Grupie Azoty niewiążącą ofertę zakupu wszystkich akcji Grupy Azoty Polyolefins, podała spółka. Wartość oferty to 1,022 mld zł. Orlen posiada obecnie 17,3 proc. udziałów w GAP.

„Oferta zakłada nabycie wszystkich akcji GAP, w tym majątku wchodzącego w skład GAP, wolnych od wszystkich obciążeń na zasadzie cash free debt free” - czytamy w komunikacie.

Oferta ma charakter niewiążący i uzależniona jest od spełnienia warunków zawieszających obejmujących m.in.:

-przeprowadzenie przez spółkę GAP postępowania restrukturyzacyjnego GAP prowadzącego do spłacenia wszystkich wierzytelności i roszczeń zgodnie z wynikającą z tego postępowania redukcją oraz finalnego rozliczenia kontraktu wykonawczego EPC,

-uzgodnienie warunków nabycia akcji GAP przez Orlen w ramach umowy sprzedaży akcji ze wszystkimi akcjonariuszami GAP,

-satysfakcjonujący dla Orlenu wynik procesu badania spółki GAP (due diligence),

-uzyskanie wymaganych dla finalizacji transakcji zgód korporacyjnych oraz administracyjnych, wymieniono w materiale.

Złożona przez Orlen oferta obowiązuje do 31 grudnia 2025 roku, a finalizacja transakcji oczekiwana jest do 30 czerwca 2026 roku.

Oferta dotyczy dostarczenia przez Orlen finansowania do GAP niezbędnego do zrestrukturyzowania wszystkich wierzytelności, roszczeń oraz zakupu wszystkich akcji GAP od pozostałych akcjonariuszy. Wartość oferty opiewa na łączną kwotę 1,022 mld zł.

Orlen podkreślił, że złożenie przez spółkę oferty wpisuje się w realizację strategii Orlen 2035 w zakresie selektywnych inwestycji w łańcuch wartości polimerów i produktów petrochemicznych.

Grupa Azoty Polyolefins to spółka celowa powołana do realizacji projektu Polimery Police. Jej głównymi akcjonariuszami są Zakłady Chemiczne Police (34,4 proc.) oraz Grupa Azoty (30,5 proc.).

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,04 mld zł w 2024 r.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

ISBnews, sek

