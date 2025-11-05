Uwaga! Na tych stacjach „chrzczą” paliwo
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prześwietlił stacje paliw na terenie całej Polski w celu sprawdzenia jakości paliwa. W kilkunastu próbkach znaleziono nieprawidłowości, które mogą zaszkodzić pojazdom.
Od 13 stycznia do 30 września Urząd skontrolował w sumie 1178 próbek pobranych przez inspektorów. Wnioski płynące z badania są zasadniczo pozytywne, gdyż zdecydowana większość stacji benzynowych oferuje paliwa dobrej jakości, jednak w kilkunastu miejscach wykryto znaczące uchybienia.
Na Mazowszu jest najgorzej
Najwięcej zastrzeżeń dotyczy placówek zlokalizowanych w woj. mazowieckim. Zdecydowanie najbardziej problematycznym rodzajem paliwa był olej napędowy. Stacje, na których inspektorzy UOKiK negatywnie ocenili pobrane próbki diesla to:
Trytoma, ul. Batorego 81, Zielona Góra
Circle K, SpocTank-Gaz, ul. Pułtuska 18, Zatory
Tank-Ol, ul. Brzeska 102f, Siedlce
Gopal, Przemysłowa 3, Korczew
Auto-Gaz, ul. Bohaterów 1920 Roku 1, Borkowo
Malinowscy/Langowska, Świątki 38
Nobilat, ul. Jasna 25a, Kołobrzeg
W przypadku próbek diesla zastrzeżenia dotyczyły zawartości zanieczyszczeń, przekroczenia norm siarki, niewłaściwej temperatury zapłonu i niskiej stabilności oksydacyjnej.
Benzyna i autogaz trzymają poziom
Stacje, na których inspektorzy UOKiK negatywnie ocenili pobrane próbki benzyny to:
Kom-Rol, Kobylinki 8
MPK Radom, ul. Wjazdowa 4, Radom
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28b, Olsztyn.
W przypadku benzyny, zastrzeżenia UOKiK dotyczyły jednego parametru – prężności par. Niespełniający norm gaz LPG znaleziono na tylko jednej stacji – Agro-M w Brzeźniku (woj. dolnośląskie).
Kary mogą zaboleć
UOKiK przypomina, że właściciel obiektu, na którym umyślnie jest sprzedawane wadliwe paliwo może zostać ukarany grzywną w wysokości od 50 do 500 tys. zł lub trafić do więzienia nawet na trzy lata
Źródło: materiały prasowe UOKiK; oprac. GS
