Premier: potrzebujemy rozwiązań, które nie utkną w Sejmie

W Stanach Zjednoczonych wykryto już niemal 100 przypadków nowego wariantu Omikrona - BA.2. Pojawił się on już w 40 krajach – pisze w środę "New York Post". Według nowojorskiego dziennika wirus jest powszechnie nazywany "ukrytym Omikronem", bowiem ma cechę genetyczną, która czyni go trudniejszym do wykrycia