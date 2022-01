Czy Polski Ład zachęci Polaków do powrotu? (WIDEO)

Niewielu staje sobie sprawę z tego, że w Polskim Ładzie są mechanizmy, które mają zachęcić Polaków do powrotu do kraju. O jakich mowa?

Gościem Maksymiliana Wysockiego w „Wywiadzie Gospodarczym” jest Aleksander Łożykowski dyrektor departamentu podatku dochodowego w Ministerstwie Finansów.

Patrzymy na stopę bezrobocia i to znakomite zjawisko, że jesteśmy pod tym względem wśród liderów. Nasze bezrobocie należy do jednych z najniższych. Przedsiębiorcy mają realny problem, iż nie mają jak znaleźć rąk do pracy, co je ogranicza - tłumaczy Łożykowski.

Ulga na powrót

• Podatkowy Polski Ład to również zachęta do powrotu do kraju.

• Podatnicy, którzy przez minimum trzy lata mieszkali i pracowali za granicą, mogą skorzystać z PIT-0 ulgi na powrót.

• Przez cztery lata od powrotu do kraju, takie osoby mogą nie płacić PIT.

PIT-0 ulga na powrót dotyczy osób, które zamieszkały w Polsce po 31 grudnia 2021 r. Objęte są nią niektóre przychody podatnika (np. z pracy na etacie) do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym.

Jeżeli uzyskujesz przychody z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą, aby pracodawca czy zleceniodawca mógł stosować ulgę, powinieneś złożyć stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia znajduje się w naszym przewodniku. Jakie przychody obejmuje ulga

Zwolnienie dotyczy przychodów:

• z pracy na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

• z umów zlecenia zawartych z firmą,

• z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, 19% podatkiem liniowym, stawką 5% (tzw. ulga IP Box) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych w czterech następujących po sobie latach.

https://www.gov.pl/web/finanse/przewodnik-dla-podatnika-ulga-na-powrot - pod linkiem poradnik ze szczegółowymi informacjami w temacie

https://www.gov.pl/web/finanse/polski-lad-wsparciem-dla-pracownikow-i-rodzin

Zmiany podatkowe, szczególnie dotyczące dużej liczby podatników, zawsze wywołują wiele pytań. Pojawia się też wiele informacji, również nieprawdziwych. Zachęcamy do korzystania z wiarygodnych źródeł informacji, przede wszystkim naszych oficjalnych źródeł. Szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu publikowane są m.in. na stronach internetowych resortu finansów, również na portalu podatki.gov.pl. Organizowane są także webinary, w których eksperci MF wyjaśniają zagadnienia podatkowe.

