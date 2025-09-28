Nocna prohibicja ma mocne poparcie społeczne

62,8 proc. Polaków popiera pomysł nocnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w całym kraju - wynika z najnowszego sondażu SW Research dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest natomiast 20,7 proc.

Ankietowanych zapytano, „Czy Pana/Pani zdaniem zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach powinien obowiązywać na terenie całej Polski?”.

Jak podano 62,8 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, w tym 39,4 proc. wybrało opcję „zdecydowanie tak”, a 23,4 proc. „raczej tak”.

Odmiennego zdania było 20,7 proc. respondentów, z czego odpowiedź „zdecydowanie nie” zaznaczyło 9,7 proc., a „raczej nie” - 11 proc.

Opcję „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało natomiast 16,5 proc. badanych.

Badanie zostało zrealizowano 24 września 2025 metodą wywiadów on-line (CAWI - Computer-Assisted Web Interview). W ramach badania przeprowadzono 846 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

PAP, sek

