Polacy we własnej firmie w czołówce zapracowanych w Europie

Najnowsze dane Eurostatu wskazują, że w ubiegłym roku 6,6 proc. osób pracowało ponad 49 godzin tygodniowo, to spadek wobec 2023 r. kiedy odsetek ten wynosił 7,1 proc. - zauważył Polski Instytut Ekonomiczny. Odsetek ten najwyższy jest w Grecji, a najniższy w Bułgarii.

W Polsce w 2024 r. było 7 proc. pracowników, którzy pracowali dłużej niż 49 godzin w tygodniu. „Ten odsetek dla Polski także spada: dla porównania, w 2015 r. takich pracowników było 13,2 proc., a w 2005 r. – 18,3 proc.” - poinformował Instytut. Dodał, że najwięcej takich osób było w Grecji (12,4 proc.), na Cyprze (10 proc.) oraz we Francji (9,9 proc.), a najmniej w Bułgarii (0,4 proc.), na Łotwie (1 proc.) oraz na Litwie (1,4 proc.).

Eksperci Instytutu stwierdzili, że przez zmianę form zatrudnienia, w tym wzrost pracy zdalnej i freelancingu, spowodowano zatarcie granicy między czasem spędzanym w pracy a życiem prywatnym. „Problem dotyka zwłaszcza samozatrudnionych lub pracowników, którzy pracują na więcej niż jednym etacie. W wielu krajach UE w 2024 r. pracownicy pracujący na własny rachunek przepracowali więcej godzin tygodniowo niż pracownicy najemni” - wskazali. Najwięcej przepracowali samozatrudnieni w Grecji (blisko 47 godz.), Hiszpanii (43,3 godz.), Belgii oraz Polsce (po 43,1 godz.).

