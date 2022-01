Müller: Antyinflacyjna obniżka podatków wchodzi w życie we wtorek

We wtorek wchodzi w życie przepisy nowej odsłony tarczy antyinflacyjnej rządu - przypomniał w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, rząd decyduje się na obniżkę podatków, by ceny benzyny i innych towarów zmalały

Państwo rezygnuje z części danin po to, aby ograniczyć działania inflacyjne - stwierdził Müller. Jak mówił, w życie wejdą m. in. obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 proc., co - jak podkreślił - oznacza kilkadziesiąt groszy na litrze. To również obniżenie z 5 do 0 proc. VAT na podstawowe produkty żywnościowe, to również obniżenie VAT na gaz z 8 do 0 proc., na ciepło do 5 proc. i na nawozy do zera - mówił rzecznik rządu.

Te wszystkie działania mają spowodować, że inflacja zmniejszy swoje tempo, że wzrost cen będzie zahamowany - zaznaczył.