Analitycy: Po niedzieli możliwe obniżki cen paliw

W przyszłym tygodniu są możliwe obniżki cen na stacjach paliw; nie będą to jednak średnie zmiany rzędu 20 groszy na litrze, tylko mniejsze - ocenili w piątek analitycy BM Reflex

Analitycy wskazali, że tydzień przebiegł pod znakiem dalszego spadku cen paliw na stacjach, choć w przypadku benzyny tempo i skala obniżek wyraźnie wyhamowały w porównaniu do ubiegłego tygodnia.

Od początku wakacji najbardziej spadły ceny benzyny 95, o 61 groszy na litrze. Ceny pozostałych paliw na stacjach spadły odpowiednio: bezołowiowej 98 o 0,49 zł/l, oleju napędowego o 0,36 zł/l i autogazu o 0,20 zł/l - podał Reflex.

Mimo że obecne ceny oddaliły się od ostatnich rekordów blisko 8 zł za litr Pb95 i diesla, to w dalszym ciągu ceny pozostają wyraźnie wyższe niż przed rokiem. Oznacza to wyższe rachunki za tankowanie w zależności od kupowanego paliwa od 22 proc. (LPG) do 39 proc. (diesel). Dla benzyny 95 to wzrost w ujęciu rdr o 28 proc., a dla Pb98 o 36 proc. - zaznaczyli eksperci.