Sasin: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego będą stanowić silny bodziec

Potrzebne środki trafią do lokalnych samorządów, przedsiębiorców i będą stanowić silny bodziec prorozwojowy - napisał wicepremier Jacek Sasin do uczestników wtorkowej konferencji inaugurującej program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027

Wicepremier i minister aktywów państwowych w liście odczytanym podczas konferencji w Lublinie napisał, że pozyskanie ponad 2,4 mld euro z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027 wymagało wielu dyplomatycznych wysiłków, ale zakończyły się one sukcesem.

„Zrównoważony rozwój całego kraju to wielka ambicja naszego rządu” – podał zastrzegając, że przez wiele lat wschodnie regiony Polski pozostawały na marginesie zainteresowań kolejnych rządów. „Doprowadziło to do sytuacji, w której zmuszeni jesteśmy nadrabiać całe dekady zaniedbań naszych poprzedników” - napisał.

Jak podał Sasin, do tej pory udało się wiele osiągnąć, do gmin, powiatów i miast trafiają środki na inwestycje „blisko ludzi”, ale pomimo tych działań potrzeby Lubelszczyzny nadal są ogromne. „Dlatego bardzo się cieszę, że tak potrzebne środki trafią właśnie tu, do lokalnych samorządów i przedsiębiorców” – napisał dodając, że będą one stanowić silny bodziec prorozwojowy i przyczynią się do pozytywnej transformacji Lubelszczyzny i poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Realizacja idei Polski solidarnej i rozwijającej się równomiernie, bez względu na regiony, to nie tylko hasło, ale przede wszystkim zdecydowane działania, które od siedmiu lat stale podejmujemy – wskazał.

Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała podczas wcześniejszego briefingu prasowego, że proces negocjacji programu był bardzo trudny, Komisja Europejska negocjowała twardo, ale wiele rzeczy udało się przedyskutować i wynegocjować. „Pomimo tego, że pewnie nie na wszystko udało się uzyskać zgodę KE, to dzisiaj możemy mówić o ogromnym sukcesie” - przyznała.

„Te środki, ponad 2 mld euro, będą wpływać na to, aby woj. lubelskie każdego dnia się rozwijało” – powiedziała i przytoczyła szacunki MFiPR, z których wynika, że w perspektywie finansowej 2014-2020 Lubelszczyzna pozyskała 21 mld zł na różnego rodzaju inwestycje, z czego połowa pochodziła z budżetu programu regionalnego, a druga połowa to środki krajowe. „Woj. lubelskie jest drugim regionem w Polsce, który tak aktywnie korzysta ze środków europejskich i tak aktywnie te środki inwestuje i wykorzystuje” - stwierdziła.

Lucie Žáčková z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej powiedziała, że program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego jest drugim największym polskim programem, jeśli chodzi o wysokość środków unijnych.

Spośród wyzwań, z którymi boryka się Lubelszczyzna należy wymienić przede wszystkim poziom PKB, który wynosi 52 proc. średniej unijnej, względnie niski poziom innowacyjności, a także pewne negatywne zjawiska na rynku pracy, takie jak mniejsza aktywność kobiet czy dostępność tego rynku dla osób z niepełnosprawnościami – powiedziała.

Jako kolejny problem wymieniała odpływ zdolnej młodzieży. W najbliższych latach - wskazała Žáčková – region będzie się mierzył także z integracją uchodźców z Ukrainy.

Marszałek województwa Jarosław Stawiarski stwierdził, że program jest „szyty na miarę województwa”, które nadal jest traktowane przez KE jako region peryferyjny. Zdaniem marszałka, Lubelszczyzna, razem z Podkarpaciem i Podlasiem, powinna być traktowana jako region preferowany.

Nam trzeba więcej pieniędzy i KE stanęła na wysokości zadania. Relatywnie mamy więcej pieniędzy niż inne regiony lepiej rozwinięte w Polsce – stwierdził.

Dyrektor departamentu zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Anna Brzyska powiedziała, że trwają intensywne prace nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych, które są niezbędne, aby uruchomić konkursy na nabór wniosków o dofinansowanie.

Jak podała, przedstawiciele wszystkich gmin zostali przeszkoleni i są przygotowani do składania wniosków aplikacyjnych dotyczących zintegrowanych inwestycji terytorialnych, jakimi są programy rewitalizacyjne.

Brzyska przekazała, że przygotowywany jest m.in. Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, harmonogram planowanych naborów wniosków i trwają prace nad powołaniem Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Uruchomienie pierwszego konkursu zapowiedziała na pierwszy kwartał 2023 r.

24 listopada br. Komisja Europejska oficjalnie zaakceptowała program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Dokument szczegółowo określa zasady wydatkowania ponad 2,4 mld euro przeznaczonych dla regionu (o 170 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej 2014-2020), z czego ponad 1,7 mld euro to środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ponad 700 mln euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Środki europejskie zostaną przeznaczone na wsparcie projektów dotyczących rozwoju m.in. infrastruktury badawczo-rozwojowej, cyfryzacji, telemedycyny, termomodernizacji, OZE, gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, turystyki, opieki zdrowotnej, przedszkoli, szkół, szkolnictwa i doradztwa zawodowego, a także aktywizacji zawodowej, pomocy stypendialnej, aktywizacji społecznej, integracji społeczno-gospodarczej obywateli państw trzecich i usług opiekuńczych.

Mat.Pras./KG