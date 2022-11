BGK: samorządy mogą składać wnioski na odbudowę zabytków

Gminy, powiaty i województwa z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wnioski samorządy mogą składać za pośrednictwem operatora programu – Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w Aplikacji Polski Ład. Nabór potrwa do 31 stycznia 2023 roku.

Wysokość wsparcia z programu wynosi nawet do 98 proc. kosztów inwestycji. Oznacza to, że wkład własny samorządu wynosi jedynie 2 proc.

W programie można wnioskować o dofinansowanie wydatków w dwóch obszarach inwestycyjnych:

Finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Prace muszą dotyczyć zabytku wpisanego do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującego się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Każda jednostka samorządu terytorialnego (JST) może złożyć maksymalnie dziesięć wniosków w trzech limitach dofinansowania:

do 150 500 złotych do 200 000 złotych do 3 500 000 złotych

W trwającym naborze na wsparcie samorządów rząd planuje przeznaczyć łącznie 3 mld złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej BGK.

