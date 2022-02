To nie koniec podwyżek stóp! Kiedy kolejny ruch RPP?

Zacieśnianie polityki pieniężnej będzie kontynuowane w marcu, czemu będzie sprzyjała nowa projekcja NBP, z prawdopodobnie znacznie wyższą od poprzedniej ścieżką inflacji i dłuższym okresem jej podwyższonego poziomu - ocenili ekonomiści PKO BP.

Rada Polityki Pieniężnej podniosła we wtorek wszystkie stopy procentowe o 50 pkt bazowych. Główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 2,75 proc. Jednocześnie RPP podjęła decyzję o podwyższeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 2,0 do 3,5 proc.

Jak zaznaczyli w komentarzu ekonomiści PKO BP, była to piąta z rzędu podwyżka podstawowych stóp NBP i trzecia z kolei w skali 50 pkt bazowych w prowadzonym przez NBP cyklu zacieśniania polityki pieniężnej. „Stopa referencyjna jest obecnie najwyższa od czerwca 2013. Z komunikatu NBP wynika, że stopy procentowe mogą nadal rosnąć (utrzymuje się ryzyko przekroczenia celu inflacyjnego w średnim terminie), a ostateczna skala zacieśniania będzie (podobnie jak sugerowano w poprzednim miesiącu) uzależniona od napływających danych” - wskazali analitycy.

Zwrócili uwagę, że choć decyzja RPP była zgodna z konsensusem rynkowym, pierwotna reakcja kursu złotego (osłabienie o 2 gr) może wskazywać, że część rynku oczekiwała bardziej zdecydowanego ruchu. „W komunikacie umieszczono jednak stwierdzenie, że aprecjacja złotego byłaby spójna z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej (zgodnie w niedawną wypowiedzią Prezesa NBP). W połączeniu z decyzją o podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej (co ogranicza złotową płynność i sprzyja wzrostowi stawki POLONIA bliżej stopy referencyjnej NBP, a więc zwiększa efektywne +carry+ na złotym i działa w kierunku jego aprecjacji) sprzyjało to powrotowi notowań złotego do mocniejszych poziomów” - podkreślili analitycy.

Jak przewidują, zacieśnianie polityki pieniężnej będzie kontynuowane w marcu, czemu będzie sprzyjała nowa projekcja NBP, z prawdopodobnie znacznie wyższą od poprzedniej ścieżką inflacji i dłuższym okresem jej podwyższonego poziomu. „Nadal zakładamy, że stopa referencyjna wzrośnie do 3,50 proc., ale ryzyko dla takiego scenariusza jest zdecydowanie po stronie większej skali podwyżek. Podkreślenie roli kanału kursowego i podwyżka rezerwy obowiązkowej wskazują, że NBP jest gotowy stosować szeroki zakres działań zacieśniających warunki monetarne, co może ograniczać skalę niezbędnych podwyżek stóp procentowych” - stwierdzili ekonomiści PKO BP.

PAP/ as/