Obniżki stóp w NBP? Jest już konkretna perspektywa

Po marcowej projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego - jeśli inflacja ustabilizuje się, chociaż na wysokim poziomie - Rada Polityki Pieniężnej może przystąpić do dyskusji o obniżkach stóp procentowych – zapowiedział na czwartkowej konferencji prasowej prezes NBP i przewodniczący RPP prof. Adam Glapiński.

„Niektórzy członkowie Rady się wypowiadają, że prawdopodobnie rozpocznie się jakaś dyskusja po marcowej projekcji NBP. Teraz będzie nowa projekcja w listopadzie, a w marcu będzie kolejna projekcja, która pokaże sytuację w następnych kwartałach i tam może już być taka sytuacja - oby była - […] że ta projekcja pokaże, że inflacja jest wysoka, ale ustabilizowana, nie ma tendencji do wzrostu, a w następnych kwartałach będzie maleć. I w tym momencie, oczywiście członkowie rady przystąpią do dyskusji, czy już rozpocząć i kiedy rozpocząć cykl obniżek stop procentowych” - powiedział prof. Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Podkreślił, że nie oznacza to, iż ”wszyscy od razu taką decyzję podejmą”, ale „na pewno będą proponować” takie decyzje.

„Mam nadzieję, że w marcu projekcja będzie taka, że skłoni członków Rady do dyskusji o obniżaniu stóp procentowych” - podkreślił Glapiński.

W ub. miesiącu prezes NBP mówił, że jeśli inflacja ustabilizuje się, a projekcje banku centralnego będą zapowiadały jej spadek, to można liczyć na podjęcie dyskusji o obniżaniu stóp procentowych „w marcu czy po marcu” przyszłego roku.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75 proc. ) po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb.

»» Prezes NBP o zarzutach pod jego adresem w Sejmie czytaj tutaj:

Prezes NBP: działania w Sejmie są nielegalne

W 2026 r. inflacja wróci do zgodności z celem inflacyjnym NBP

„Inflacja bazowa we wrześniu prawdopodobnie też wzrosła, jeszcze dokładnie nie wiem [ile], ale prawdopodobnie wzrosła. Szacujemy, że na wzrost inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii, czyli inflacji bazowej, mogły wpłynąć efekty związane z ubiegłorocznym rozszerzeniem listy leków refundowanych - taki jednorazowy trochę czynnik. Jednocześnie wciąż wysoka jest dynamika cen usług, co częściowo wynika z podwyższonej dynamiki płac” - powiedział prezes NBP podczas konferencji prasowej.

NBP podał wcześniej, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,7 proc. w sierpniu 2024 r. w ujęciu rocznym wobec 3,8 proc. r/r w poprzednim miesiącu. W ujęciu miesięcznym inflacja bazowa wzrosła o 0,3 proc. .

Inflacja konsumencka utrzyma się w przedziale 4,5-5 proc. r/r do końca tego roku i może pozostać podwyższona do połowy 2025 r., zaś powróci trwale do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym, czyli 2,5 proc. +/- 1 pkt proc., w 2026 r. - szacuje prezes NBP Adam Glapiński.

„Dostępne prognozy wskazują, że do końca roku wskaźnik inflacji konsumenckiej może pozostać w okolicach 4,5 proc. do 5 proc. […]. Co do oczekiwań na 2025, to zależą one w szczególności od decyzji co do działań osłonowych w zakresie cen energii” - prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński.

„Odnosząc się do obecnego stanu prawnego, tak jak on dzisiaj wygląda, to ceny energii będą dalej odmrażane. Jednak jak państwo wiedzą, śledząc to, co jest publikowane, wypowiedzi niektórych przedstawicieli rządu […] wskazują możliwe przedłużenia obowiązywania działań osłonowych, dlatego też utrzymuje się niepewność dotycząca cen energii” - dodał.

Kolejny czynnik proinflacyjny, który pojawi się w 2025 r. to podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe oraz na alkohol, wskazał też szef banku centralnego.

„[W efekcie] inflacja do około połowy przyszłego roku może być podwyższona, potem ma zacząć się obniżać - według dostępnych w tej chwili prognoz - jednak dopiero w 2026 roku, a więc gdy efekty podniesienia cen energii wygasną, zostaną wchłonięte przez gospodarkę, inflacja ma powrócić trwale do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym NBP, czyli 2,5 proc. +/- 1 pkt proc.” - wskazał prezes NBP.

W jego ocenie, nie będzie nadmiernego przyspieszenia wzrostu gospodarczego, który by powodował presję inflacyjną.

»» Prezes NBP o zakupach złota do rezerw walutowych czytaj tutaj:

Złoto Glapińskiego. NBP ma go już rekordowe 420 ton!

Ożywienie trwa, PKB rośnie o 3 proc.

Roczna dynamika PKB w III kwartale mogła być zbliżona do 3 proc., czyli mniej więcej taka jak w II kwartale - ocenia prezes NBP Adam Glapiński. Jak dodaje, w Polsce trwa ożywienie, choć sygnały z gospodarki są mieszane -zarówno dobre, jak i złe. Tempo wzrostu PKB będzie „krążyło” wokół poziomu z ostatnich kwartałów, choć może się lekko obniżyć lub nieco przyspieszyć, ocenia prezes MNP.

„Wydaje się, że to tempo wzrostu będzie krążyło wokół tego poziomu, które było w dotychczasowych kwartałach, nie wzrośnie nadmiernie, a nawet może się lekko obniżyć. Ale cały czas będzie przyzwoite na tle innych krajów. Ale żadnej presji inflacyjnej z tego nie będzie - ani presji wynikającej z tego, że będą bardzo rosły wynagrodzenia, zyski i z tego też z kolei przez popyt też presji inflacyjnej nie będzie. To nas nie niepokoi w tej chwili” - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

W komunikacie po wczorajszym posiedzeniu RPP napisała, że w jej ocenie napływające dane wskazują, że pomimo obserwowanego ożywienia gospodarczego, presja popytowa i kosztowa w polskiej gospodarce pozostają relatywnie niskie, co w warunkach osłabionej koniunktury i niższej presji inflacyjnej za granicą oddziałuje w kierunku ograniczenia krajowej presji inflacyjnej.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB sięgnie 3 proc. w 2024 r., a następnie przyspieszy do 3,8 proc. w 2025 r. oraz spowolni do 3,1 proc. w 2025 r. Tempo wzrostu w ujęciu r/r osiągnie 3,1 proc. r/r w III kw. br. oraz 4 proc. r/r w IV kw. br.

ISBnews, oprac. Sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Skarbówka masowo prześwietla nasze przelewy i kredyty!

Niemiec zastąpi Polaka w fotelu prezesa handlowego giganta

Wybór PKP: kolej na Berlin! „Razem z Deutsche Bahn”

»» O niekonwencjonalnych sposobach pozyskiwania i inwestowania w złoto opowiada red. Grzegorz Szafraniec na antenie telewizji wPolsce24 – oglądaj tutaj: