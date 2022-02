Medicalgorithmics: MediLynx współpracuje ze służbą zdrowia USA

MediLynx podjął współpracy z amerykańską Siecią Badań Kardiochirurgicznych (CTSN), finansowaną przez instytucje rządowe Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi (NHLBI) oraz Narodowe Instytuty Zdrowia (NIH), podał Medicalgorithmics - polska spółka technologiczna. MediLynx - spółka zależna Medicalgorithmics - będzie dostawcą rozwiązań do zdalnej diagnostyki w prowadzonym przez renomowane ośrodki badawcze badaniu klinicznym

Celem badania jest określenie skali występowania pooperacyjnego migotania przedsionków w wyselekcjonowanej grupie pacjentów. W badaniu, w którym będzie używane urządzenie PocketECG 4, udział weźmie 500 pacjentów. Zostanie prowadzone w doświadczonych ośrodkach klinicznych będących częścią sieci CTSN. Planowany czas udziału pacjentów w badaniu to 48 miesięcy, a każdy uczestnik otrzyma urządzenie PocketECG na okres 30 dni od chwili wypisu ze szpitala, podano.

W MediLynx jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani przez sieć CTSN, finansowaną przez amerykańskie instytucje rządowe NHLBI/NIH, do współpracy z ponad 25 ośrodkami akademickimi przy tym niesamowitym badaniu. MediLynx oraz technologia PocketECG zostały wybrane ze względu na nasze nowoczesne rozwiązania i potwierdzoną skuteczność kliniczną w diagnostyce kardiologicznej - powiedział dyrektor operacyjny (COO) MediLynx William Moody, cytowany w komunikacie.

Badanie o nazwie: Antykoagulacja w nowych przypadkach pooperacyjnego migotania przedsionków po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (w ramach badania PACeS) - elektroniczna opieka zdrowotna (Anticoagulation for New-Onset Post-Operative Atrial Fibrillation after CABG (PACeS) Digital Health Sub-study), jest wieloośrodkowym randomizowanym badaniem klinicznym, w którym do monitorowania rytmu serca będą wykorzystywane urządzenia PocketECG 4 dostarczone przez MediLynx, podano także.

To dla nas bardzo ważny, referencyjny projekt, potwierdzający najwyższa klasę technologii PocketECG. Dzięki niemu dotrzemy z naszymi rozwiązaniami do szerszej grupy potencjalnych klientów i zwiększymy rozpoznawalność naszych technologii, co powinno wesprzeć rozwój sprzedaży na rynku USA. Współpraca z amerykańskimi ośrodkami akademickimi to także ważny sygnał dla potencjalnych partnerów z innych krajów, dodatkowo uwierzytelniający skuteczność naszych technologii - powiedział członek zarządu CFO Medicalgorithmics Maciej Gamrot, CFO.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

isbnews.pl/mt