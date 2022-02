W Polskim Ładzie ulgi wspierające innowacje

Polski Ład wprowadził ulgi wspierające innowacje, m.in. ulgę na prototypy. Firma z jej tytułu zyska możliwość odliczenia dodatkowych 30 proc. wydatków od podstawy opodatkowania, nie więcej jednak niż 10 proc. dochodu - poinformowało w czwartek Ministerstwo Finansów.

W ramach Polskiego Ładu został wprowadzony system ulg, które wspierają innowacje. Firmy, które inwestują w rozwój działalności, mogą skorzystać z ulgi na prototypy, ulgi na robotyzację i ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników. Mogą też łącznie stosować ulgi B+R i IP-Box - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie opublikowanym na stronie resortu.

System podatkowy powinien wspierać wysiłki przedsiębiorców w tworzeniu prototypów. Dlatego Ministerstwo Finansów zaproponowało rozwiązanie pozwalające podatnikom, którzy w wyniku prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytworzyli nowy produkt, a następnie komercjalizują innowacyjne konstrukcje prototypowe, na odliczenie 30 proc. poniesionych kosztów na produkcję nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Wysokość odliczenia nie może przekroczyć jednak w roku podatkowym 10 proc. dochodu osiągniętego z prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej - poinformował resort finansów.

Resort zaznaczył, że ulga na prototypy wspiera podatników, którzy poniosą wydatki na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji na masową skalę i wprowadzeniem go na rynek.

MF dodało, że aby ułatwić firmom stosowanie ulgi, przepisy ustawy PIT i CIT zawierają precyzyjną listę wydatków (koszty kwalifikowane), które będą uznawane za służące opracowaniu prototypu (produkcji próbnej) i wprowadzeniu go na rynek.

Należą do nich m.in. koszty poniesione przez podatnika na rozruch technologiczny produkcji stanowiący efekt prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorcę, na nabycie lub wytworzenie maszyn niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, koszty poniesione na ulepszenie i dostosowanie środków trwałych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu oraz koszty nabycia materiałów i surowców poniesione wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu - wymieniło ministerstwo.

Wyjaśniono również, że do kosztów kwalifikowanych dotyczących wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się m.in. wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatów, zezwoleń, homologacji dotyczących nowego produktu powstałego w wyniku działalności B+R, które umożliwią podatnikowi sprzedaż tego produktu.

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi na prototypy są uprawnieni do odliczenia poniesionych kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek w zeznaniu za rok podatkowy, w którym te wydatki zostaną poniesione. W przypadku jednak, gdy podatnik poniesie stratę lub uzyska dochód w wysokości niższej od przysługujących mu odliczeń – ma prawo do odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – tych wydatków w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych - wyjaśniło Ministerstwo Finansów.

PAP/RO