Kościński: Polski Ład to historyczna obniżka podatków

Polski Ład to obok historycznej obniżki podatków również wiele rozwiązań dla przedsiębiorców - ocenił minister finansów Tadeusz Kościński. Wskazał też na działania, które zmobilizują do uczciwego płacenia składek i podatków

Kancelaria Prezydenta RP poinformowała we wtorek, że prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu.

Za nami czas intensywnej pracy nad rozwiązaniami, które poprawią komfort życia w Polsce i sprawią, że nasza gospodarka nabierze rozpędu. Polski Ład to obok historycznej obniżki podatków również wiele rozwiązań dla przedsiębiorców. Kolejnym elementem są działania, które zmobilizują do uczciwego płacenia składek i podatków, bez szukania przed nimi ucieczki – komentuje minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w komunikacie resortu finansów.

Ministerstwo podkreśla, że już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów.

Kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych, czyli będzie na europejskim poziomie. Podatek w wysokości 32 proc. płacić będzie o połowę mniej osób niż obecnie. Więcej pieniędzy zostanie w portfelach niemal 18 mln Polaków - zapewnia MF.

Według resortu przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nowych proinwestycyjnych rozwiązań, które wzmocnią ich inwestycje i rozwój, a tym samym innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki.

Zgodnie z wyliczeniami ministerstwa w portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł, a prawie 9 mln przestanie płacić PIT. Natomiast liczba podatników, którzy płacą podatek w wysokości 32 proc. zmniejszy się z ok. 1,24 mln do 620 tys. Nowa rozwiązania są korzystne lub neutralne dla ok. 90 proc. osób płacących podatki w Polsce - zaznacza MF.

Zdaniem wiceministra finansów Jana Sarnowskiego Polski Ład wprowadza polski system podatkowy w XXI wiek, równając go z najnowocześniejszymi systemami podatkowymi Europy. „Ten pakiet będzie silnym impulsem który przyspieszy rozwój gospodarczy naszego kraju” – ocenił Sarnowski, cytowany w komunikacie MF.

MF zwraca uwagę na od 2022 r. wysokość progu podatkowego wzrośnie o 40 proc. – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł.

Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów, stawka ryczałtu spadnie z 17 proc. na 14 proc. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT stawka zmniejszy się z 15 proc. do 12 proc.

Zdaniem Sarnowskiego efektem wprowadzenia w życie nowych rozwiązań, będzie brak opodatkowania do wysokości płacy minimalnej, niższe opodatkowanie niż obecnie do średniej krajowej, brak zmian do dwukrotności średniej krajowej, a powyżej – powolny wzrost obciążenia podatkiem i składką.

Zaznaczono, że emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Seniorzy zatrudnieni na etacie, pracujący na zleceniach i przedsiębiorcy (na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczający się ryczałtem), którzy mimo osiągnięcia uprawnień do emerytury zrezygnują z jej pobierania i będą dalej aktywni zawodowo, będą mogli skorzystać z PIT-0 dla seniora. Pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi). Teraz takich osób jest 142 tys. MF wyliczyło, że w 2022 r. zaoszczędzą one na podatku ok. 500 mln zł.

„Rodzice korzystający z ulgi na dzieci będą mogli otrzymać zwrot do wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zapłaconych składek zdrowotnych. Ze zwiększonego limitu zwrotu ulgi na dzieci skorzysta aż 556 tys. rodziców. W ich kieszeniach zostanie w przyszłym roku ponad 500 mln zł” - informuje resort.

Wprowadzony zostanie PIT-0 dla rodzin 4+. Rozwiązanie dotyczy rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci (niezależnie od tego czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na skali podatkowej, podatku liniowym oraz rozliczającymi się ryczałtem, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami).

Wskazano na preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci. Będą one polegały na odliczeniu od podatku kwoty 1 500 zł, tj. kwoty nieznacznie wyższej od obecnej korzyści (wynoszącej średnio 1 154 zł), którą uzyskuje osoba samotnie wychowująca dzieci.

Dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. od dochodu (tak jak dla pracowników). Nie będzie też odliczana od podatku. Dlatego, tłumaczy MF, przygotowano dla nich specjalny mechanizm, który będzie polegał na odliczeniu od dochodu określonej kwoty.

Wyjaśniono, że przedsiębiorcy na podatku liniowym, będą od 2022 r. płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. swojego dochodu. Dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem składka zdrowotna wyniesie 9 proc., które będą liczone od podstawy: dla firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia; dla przychodów do 300 tys. zł 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia; dla wyższych 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

U ok. 107 tys. podatników rozliczających się na karcie podatkowej, składka zdrowotna wyniesie 9 proc. Będzie liczona od minimalnego wynagrodzenia.

Zmienią się także terminy dotyczące wyliczenia wysokości składki zdrowotnej. Przykładowo, składka za marzec będzie płacona od dochodu z lutego, w terminie do 20 kwietnia, za kwiecień od dochodu z marca płatna do 20 maja.

Resort zwrócił uwagę, że Polski Ład to również szereg działań, które - według MF - wzmocnią inwestycje firm i innowacyjność naszej gospodarki, a tym samym jej konkurencyjność. Według MF to: ulga B+R, ulga na prototyp, ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ulga na robotyzację, ulga IP Box, ulga na IPO i ulga na inwestycje w giełdowych debiutantów, ulga konsolidacyjna.

Zwrócono uwagę na ulgę na ekspansję, atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital, czy „znaczne uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u” oraz obniżenie efektywnego opodatkowania małych CIT-owców PIT-em i CIT-em z 25 do 20 proc.

MF zapowiada też stworzenie przyjaznego klimatu podatkowego dla inwestorów strategicznych poprzez rozwiązania Investor Desk, Interpretację 590, czy możliwość objęcia VAT usług finansowych. Polska dołączy też do grona krajów, w których działają grupy VAT.

Dodano, że program dedykowany jest też Polakom, którzy mieszkają poza granicami kraju i chcieliby wrócić. Obywatele Polski i osoby dysponujące Kartą Polaka, które przez minimum trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zdecydują się na powrót do kraju, skorzystają z ulgi PIT-0 dla powracających - przez cztery lata od powrotu do Polski będą płacili niższy podatek dochodowy.

Według ministerstwa ważną zachętą do powrotu, dla przedsiębiorców oraz dla wybitnych przedstawicieli nauki, kultury czy sportu, będzie ulga sponsoringowa, czyli ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga będzie polegała na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50 proc. wydatków poniesionych na określone cele.

Zdaniem MF podatkowe rozwiązania Polskiego Ładu ograniczą też szarą strefę, w tym zatrudnianie „na czarno” i wyprowadzanie dochodów do rajów podatkowych. Pozwoli to odzyskać ok. 6 mld zł w 2022 r. i ok. 9 mld zł w kolejnych latach. Zgodnie ze nowymi przepisami pracownik, który zgłosi nieprawidłowość, nie będzie musiał płacić zaległych podatków za zatrudnianie go na czarno. Od 2022 r. to pracodawcy – w razie ujawnienia tych nieprawidłowości – będą płacić niezapłacone podatki i składki za pracownika i nie zaliczą ich do podatkowych kosztów. Będą też zaliczać do swoich przychodów, za każdy miesiąc, w którym zostało stwierdzone nielegalne zatrudnienie, równowartość minimalnego wynagrodzenia.

Zostanie też m.in. wprowadzony podatek od wielkich koncernów.

Zapłaci go najwyżej kilka procent firm - największe korporacje, które nie płacą w Polsce podatku CIT i nie wynika to z dużych inwestycji, korzystania z ulg podatkowych czy sytuacji kryzysowej, ale z unikania opodatkowania i agresywnej inżynierii podatkowej - informuje MF.

PAP/KG