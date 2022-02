Prywatne firmy dołączają do nuklearnego wyścigu!

Rosnące zapotrzebowanie na energię połączone ze światowymi trendami przyciągają coraz liczniej prywatnych inwestorów.

Fuzja jądrowa od dawna nazywana jest niedoścignionym Graalem w świecie energetyki. Ujmując w dużym skrócie, umożliwiałaby ona pozyskiwanie olbrzymich ilości energii bardzo tanim kosztem, jeśli już udałoby się zapoczątkować i utrzymać reakcję. Reakcje termojądrowe są głównym źródłem energii gwiazd i to właśnie te reakcje naukowcy próbują odtworzyć i wykorzystać do generowania energii elektrycznej.

W uproszczeniu, fuzja jądrowa to reakcja odwrotna od tej, która zachodzi w obecnie działających elektrowniach atomowych. Zamiast rozszczepiać atom, doprowadza się do fuzji dwóch jąder komórkowych. W wyniku tej egzotermicznej reakcji dochodzi do wyzwolenia znaczących pokładów energii cieplnej.