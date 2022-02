Spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa poinformowała w czwartek o odblokowaniu tranzytu dla towarowych przewozów kolejowych z Azji do Polski przez terytorium Ukrainy. Zakaz przewozów przesyłek obowiązywał od 30 listopada ub. r.

„Zarząd Spółki PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa informuje, że od 10 lutego Ukraina odblokowała tranzyt pociągów z Azji do Polski przez swoje terytorium. Jednocześnie Koleje Ukraińskie dokonały zmian w ograniczeniu dotyczącym zakazu załadunku towarów w wagony własności UZ (Koleje Ukraińskie – PAP) kierowanych do Polski” – podała w czwartek spółka PKP LHS.

Zakaz nałożony przez UZ przyjmowania do przewozów wszystkich przesyłek nadawanych z 15 wybranych krajów (m.in. Chiny, Rosja, Kazachstan) do Polski tranzytem przez terytorium Ukrainy obowiązywał od 30 listopada ub. r.

Przedstawiciele PKP S.A. i PKP LHS argumentowali, że działania UZ oznaczały przerwanie międzynarodowych łańcuchów dostaw prowadzących przez Ukrainę do Polski. „Jesteśmy jedynym krajem europejskim dotkniętym takim bezterminowym zakazem” – mówił członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Andrzej Olszewski podczas konferencji prasowej 18 stycznia br.

Dzień po konferencji Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” PKP LHS zorganizowała pikietę przed Konsulatem Ukrainy w Lublinie, podczas którego kolejarze domagali się zniesienia ograniczeń nałożonych na polskie przewozy towarowe.

31 stycznia z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego odbyło się w tej sprawie spotkanie Ministrów Infrastruktury Polski – Andrzeja Adamczyka i Ukrainy Oleksandra Kubrakowa w obecności Szefa Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP Jakuba Kumocha oraz Szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka.

„Strony doszły do porozumienia w sprawie jak najszybszego zniesienia ograniczeń tranzytowych towarowych przewozów kolejowych przez terytorium Ukrainy do Polski” – napisano w oświadczeniu opublikowanym po spotkaniu na stronie Kancelarii Prezydenta.

Z danych ukraińskiego urzędu statystycznego wynika, że w ciągu dwóch ostatnich lat Polska stała się drugim partnerem handlowym Ukrainy, ustępując pod względem wartości wymiany handlowej jedynie Chinom. W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy 2021 r. import z Ukrainy do Polski osiągnął wartość 4,4 mld dolarów, co przekracza blisko dwukrotnie eksport Ukrainy do Rosji, a trzykrotnie eksport do innych sąsiadów Ukrainy, takich jak Węgry i Słowacja.

PAP/kp