Premier odwołał wiceministra finansów Sarnowskiego

Premier Mateusz Morawiecki, który pełni obecnie funkcję szefa MF, odwołał wiceministra finansów Jana Sarnowskiego - poinformował w piątek PAP rzecznik rządu Piotr Müller. Dymisja ma związek z błędami we wdrażaniu zmian podatkowych

Wcześniej nieoficjalnie informację o dymisji Sarnowskiego podał portal Interia.

W poniedziałek rzeczniczka PiS Anita Czerwińska poinformowała, że ścisłe kierownictw ugrupowania zaakceptowało decyzję ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rezygnacji. „Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych” - oświadczyła.

Później tego dnia rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że premier Morawiecki otrzymał rezygnację Kościńskiego z funkcji ministra finansów. Müller zapowiedział, że po przyjęciu dymisji przez prezydenta (stało się to w czwartek) premier będzie tymczasowo pełnił obowiązki ministra finansów do momentu powołania nowego szefa resortu.

Wyciągnięcie konsekwencji personalnych wobec tych, którzy przygotowywali wprowadzenie podatkowej części Polskiego Ładu zapowiedział w niedawnym wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński. „Na poziomie politycznym, półpolitycznym - niezupełnie zapanowali nad tym, co jest im podległe, i tam, być może, zadziałał brak dostatecznych kwalifikacji, być może także i brak dobrej woli”.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do o 12 800 zł.

Na początku stycznia media informowały jednak o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które pozwolą objąć preferencją dla klasy średniej kolejnych podatników. Zgodnie z informacjami podanymi przez ministra finansów ulgą objęci będą m.in.: emeryci i renciści, osoby na umowach zleceniach, osoby otrzymujące opodatkowane świadczenia ZUS i w szerszym zakresie nauczyciele akademiccy.

