Turcja chce spieniężyć złoto obywateli. Chodzi o 25 mld euro

Nureddin Nebati, turecki minister finansów, powiedział w piątek podczas rozmowy z portalem Haberturk, że rząd podejmie kroki, by wprowadzić do systemu bankowego trzymane w złocie oszczędności obywateli. Liczy, że taka operacja mogłaby wprowadzić do tureckiej gospodarki 25 mld euro

Czytaj też: Węgry. Inflacja wynosi 7,9 proc. i jest najwyższa od 2007 r.

Czytaj też: Wzrost PKB W. Brytanii wyniósł 7,5 proc., najwięcej od 80 lat

Gospodarka Turcji od miesięcy znajduje się w kryzysie. Boryka się m.in. z postępującą w szybkim tempie inflacją i załamaniem kursu waluty. Ostatniego dnia grudnia 2021 r. prezydent Recep Tayyip Erdogan wezwał swoich rodaków do trzymania oszczędności w walucie krajowej i wprowadzenia do systemu bankowego „trzymanego pod materacem” złota.

Zdaniem Nebatiego, inflacja jest „jedynym problemem” tureckiej ekonomii. W piątkowym wywiadzie zaznaczył, że w kraju odnotowano wysoki wzrost gospodarczy przy niskim deficycie obrotów bieżących i że ta tendencja się utrzyma.

W tym tygodniu Nebati odwiedził Londyn i spotkał się z inwestorami; ocenił, że rozmowy poszły „fantastycznie”.

Na przestrzeni 2021 roku wartość tureckiej waluty spadła o 40 proc. Inflacja w grudniu wynosiła ponad 36 proc. i była najwyższa od 19 lat.

Czytaj też: USA: Najwyższa inflacja od 40 lat

PAP/mt