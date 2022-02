Prezydent: Nigdy nie będziemy musieli tworzyć państwa podziemnego

Skłaniamy się bohaterom Armii Krajowej z wiarą, że Polacy nigdy więcej nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że to tylko historia - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości związanych z 80. rocznicą utworzenia AK.

Podczas poniedziałkowych uroczystości na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Armia Krajowa i polskie Państwo Podziemne to „wielki rozdział naszej historii, rozdział, o którym uczą się kadeci wszystkich wojskowych uczelni na świecie”.

„Jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy wtedy się nie wahali, którzy się nie bali, którzy stawali do walki. Oddajemy im hołd, przede wszystkim tym wszystkim, którzy polegli i oddali życie za ojczyznę” - powiedział Duda.

„Skłaniamy się z głęboką wiarą, że nigdy więcej Polacy nie będą musieli tworzyć państwa podziemnego, że nigdy więcej nie będą musieli walczyć o odzyskanie swojej ojczyzny, że to jest coś, co stało się naszą historią, ale co w naszej historii tej przyszłej nie będzie miało miejsca” - mówił.

„Cześć i chwała bohaterom, wieczna pamięć poległym” - zakończył prezydent.

PAP/ as/