Chińczycy przejmą metaverse? Technologia jest po ich stronie

Chiński rynek metaverse może być wart nawet 8 bilionów dolarów, a tamtejsze firmy już działają na rzecz rozwoju wirtualnego świata

Czy zatem giganci, głównie z USA, muszą bać się, że Państwo Środka wyprzedzi ich w tej rywalizacji? Niekoniecznie, bo chińska cenzura może sprawić, że tamtejszy metaverse nie wyjdzie poza „chiński mur”. Choć, jak pokazuje przykład aplikacji TikTok, Chińczycy nie zawahają się wejść na światowy rynek metaversu, gdy przyniesie to korzyść nie tylko finansową, ale też polityczną

Facebook pod postacią Mety, Microsoft i kilku innych gigantów technologicznych swoją przyszłość widzą w wirtualnym świecie. Metaverse (zbitka słów meta czyli „poza” i „uniwersum”, czyli „świat”) to swego rodzaju świat 3D, który można współtworzyć i eksplorować. Wyróżnia ją technologia blockchain, która pozwala uczestnikom na swobodny i bezpieczny handel cyfrowymi obiektami jak np. wirtualna ziemia, elementy wyposażenia wnętrz czy ubrania.

Poza światem metaverse nie chcą pozostać też chińskie firmy. Już inwestują w rynek, który według firmy analitycznej Morgan Stanley może być wart w Państwie Środka nawet 8 bilionów dolarów.

Cenzura, ale współpraca oznacza ogrom możliwości

Nie od dziś wiadomo, że firmy technologiczne w Chinach są ściśle kontrolowane przez rządzącą partię i żeby rozwijać się muszą współpracować z rządem. Cenzura i dodatkowe regulacje są zaostrzane z roku na rok. Jednak mimo tego firmy z Państwa Środka mogą konkurować, a nawet prześcigać amerykańskich gigantów. Przykład? Choćby Tik-Tok, który w 2022 będzie miał półtora miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie. Już teraz jest to najczęściej pobierana aplikacja na świecie.

Metaverse to przyszłość sieci społecznościowych. Klamka już zapadła - chińscy giganci technologiczni muszą wykorzystać ten silny trend, aby znaleźć nowe sposoby na zaangażowanie najmłodszego pokolenia użytkowników internetu - mówi Bartosz Bilicki ze SmartVerum i dodaje: – Nie da się od tego uciec, gdyż modele biznesowe oparte są na smartfonach i mobilnym internecie. Już dziś możemy być niema pewni, że to technologia AR, która wykorzystuje m.in. aplikacje będzie kluczem do zdobycia świata metaverse. Wirtualna rzeczywistość i media społecznościowe to jednak nie ostatnie pole do rywalizacji w chińsko-amerykańskiej wojnie na metaverse. Wiele wskazuje, że głównym polem będą gry i wykorzystanie ich w koncepcji wirtualnego świata. Pierwszy poważny ruch uczynił już Microsoft ogłaszając przejęcie firmy gamingowej Activision. – Wykorzystanie metaverse wydaje się być w tym przypadku dość naturalne. Może obejmować kupowanie wirtualnych przedmiotów w grach lub tworzenie cyfrowych awatarów, po to, aby gracze mogli spotykać się ze sobą. Ten model - play2earn - zdobywa coraz większe zainteresowanie zarówno graczy jak i twórców – podkreśla Bartosz Bilicki ze SmartVerum.

Jednak to Chińczycy w swoim technologicznym portfolio mają największą na świecie firmę tworzącą gry. Tecent produkuje zarówno gry na komputery PC jak i na urządzenia mobilne. Dodatkowo jest właścicielem komunikatora WeChat, który ma już ponad miliard użytkowników.