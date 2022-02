Zatrzymania przemytników nielegalnych imigrantów w Polsce

W powiecie sejneńskim (woj. podlaskie) zatrzymano dwóch obywateli Turcji, którzy dwoma samochodami przewozili siedmiu nielegalnych imigrantów. Te osoby przekroczyły nielegalnie granicę z Litwy do Polski - poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska

Funkcjonariusze Straży Granicznej z PSG w Bielsku-Białej zatrzymali 3 Afgańczyków oraz 3 Pakistańczyków, którzy podstępem przekroczyli granicę ze Słowacji do Polski (zdjęcie).

Do zatrzymania cudzoziemców doszło w Zwardoniu (powiat żywiecki). Kierowca tureckiego zestawu ciężarowego, przewożący ładunek części samochodowych z Turcji do Szwecji, po przyjeździe do Polski, zatrzymał pojazd na wymaganą przepisami przerwę. Miejscem odpoczynku okazała się platforma byłego przejścia granicznego w Zwardoniu. Przebywający w tym miejscu inny kierowca zauważył, jak po przecięciu plandeki tureckiej naczepy wychodzą z niej osoby, które następnie rozdzielają się. O zaistniałym fakcie kierowcy niezwłocznie poinformowali Policję, a następnie Straż Graniczną. Na miejscu błyskawicznie pojawili się policjanci z Rajczy oraz funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej. 3 cudzoziemców zostało zatrzymanych w okolicy stacji benzynowej usytuowanej przy drodze ekspresowej, a 3 kolejnych – w rejonie dworca PKP. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej ustalili, że trzech mężczyzn to obywatele Afganistanu, a kolejni trzej to obywatele Pakistanu.

Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium RP, w związku z czym zostali zatrzymani. W trakcie dalszych czynności służbowych przy trójce obywateli Pakistanu ujawniono ich pakistańskie paszporty, które ukrywali pod bielizną. W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, iż do naczepy tira wsiedli w Rumunii, a celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Cudzoziemcom przedstawiono zarzut przekroczenia granicy państwowej z Republiki Słowackiej do Polski wbrew przepisom, przy użyciu podstępu, polegającego na ukryciu się w naczepie samochodu ciężarowego. Wszyscy przyznali się do stawianego im zarzutu, złożyli wyjaśnienia i poddali się dobrowolnie karze 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres próby 2 lat. Dodatkowo dwóch Afgańczyków otrzymało dozór kuratorski. Ustalono także, że wszyscy zatrzymani Afgańczycy złożyli wnioski o ochronę międzynarodową na terytorium Rumunii, a dwóch z nich również w Bułgarii.

Funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej prowadzą czynności zmierzające do przekazania tych cudzoziemców do państw, w których ubiegali się o ochronę międzynarodową, w ramach tzw. procedury dublińskiej. Do tego czasu, na podstawie decyzji sądu, obcokrajowcy będą przebywać w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. Do ośrodka trafią też obywatele Pakistanu, wobec których wszczęte zostały postępowania w sprawie o zobowiązanie do powrotu.

Rzeczniczka SG przekazała, że w ciągu ostatniej doby na graniczy polsko-białoruskiej były dwie próby siłowego przekroczenia granicy. Pierwsza miała miejsce w czwartek około godziny 20 na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Białowieży

Służby białoruskie rzucały w polskie patrole kamieniami. Ośmiu obywateli Syrii, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę zostali zawróceni do linii granicy. Nikt nie doznał obrażeń - przekazała por. Anna Michalska.

Do drugiej próby siłowego przekroczenia granicy doszło w piątek o godz. 2 na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Czeremsze.

Po stronie Białoruskiej była grupa około 11 osób. Były też służby białoruskie, które oślepiały polskie patrole laserami oraz rzucały kamieniami. Na stronę Polską przeszły trzy osoby - dwóch obywateli Kuby i jeden obywatel Syrii. Pozostałe osoby rzucały kamieniami i zostały po stronie Białorusi - przekazała.

Podkreśliła, że w czwartek funkcjonariusze zatrzymali również dwóch obywateli Turcji, którzy samochodami osobowymi przewozili nielegalnych imigrantów - siedmiu obywateli Iraku.

Te osoby przekroczyły nielegalnie granicę z Litwy do Polski. Zostali zatrzymani w powiecie sejneńskim - podała.

Jak wcześniej informowała Straż Graniczna ostatniej doby na terytorium Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 12 osób.

Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, z czego 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Od 1 grudnia ub. r. do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.

