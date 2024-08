Brytyjczycy na całego odsyłają nielegalnych imigrantów

Nowa brytyjska minister spraw wewnętrznych, Yvette Cooper, zapowiedziała znaczące przyspieszenie deportacji migrantów, którzy nie uzyskały azylu na Wyspach oraz innych osób bez prawa pobytu w tym kraju.

Cooper chce, żeby liczba deportowanych w drugiej połowie br. była wyższa niż w jakimkolwiek półroczu od 2018 roku, co oznacza konieczność wydalenia z kraju – wliczając już osoby wydalone od czasu objęcia władzy przez Partię Pracy 4 lipca br. – około 14,5 tys. osób. MSW przekazało, że w ciągu ostatnich 50 dni odbyło się już dziewięć lotów deportacyjnych, w tym taki, którym do Brazylii odesłano jednorazowo ponad 200 osób, co jest rekordowym wynikiem.

Ponownie otworzą ośrodki dla deportowanych

Cooper ogłosiła również ponowne otwarcie dwóch ośrodków detencyjnych dla osób, które mają zostać deportowane – w Haslar koło Portsmouth i w Campsfield House niedaleko Oxfordu. Oba zostały zamknięte kilka lat temu z powodu zastrzeżeń do panujących w nich warunków, a gdy rządząca do niedawna Partia Konserwatywna planowała je ponownie otworzyć, posłowie laburzystów protestowali. Początkowo zostanie tam umieszczonych 290 osób, a docelowo aż tysiąc.

Stu dodatkowych wyszkolonych funkcjonariuszy

Ponadto szefowa MSW poinformowała o natychmiastowym oddelegowaniu do Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA) 100 dodatkowych wyspecjalizowanych funkcjonariuszy wywiadowczych i śledczych w celu walki z gangami przemytniczymi zajmującymi się przerzutem ludzi przez kanał La Manche oraz zapowiedziała znaczące zwiększenie kar za zatrudnianie osób niemających prawa pobytu w Wielkiej Brytanii.

Wyraźne zaostrzenie kursu

Zgodnie z przedwyborczymi zapowiedziami, Partia Pracy po objęciu władzy zrezygnowała z forsowanego przez poprzedni rząd programu deportacji nielegalnych imigrantów do Rwandy, który w zamyśle konserwatystów miał zniechęcać do nielegalnych przepraw, natomiast według laburzystów był nieproporcjonalnie kosztowny w stosunku do efektów. Nowa władza stara się pokazać, że potrafi skuteczniej niż poprzednicy zwalczać problem nielegalnej imigracji – nawet jeśli ma to oznaczać powrót do środków, które będąc w opozycji, sami krytykowali.

Według statystyk brytyjskiego MSW, od objęcia władzy przez Partię Pracy (5 lipca br.) do Wielkiej Brytanii nielegalnie przedostało się przez kanał La Manche 5720 osób, a więc o 14 proc. mniej niż w analogicznym okresie zeszłego roku i aż o 47 proc. mniej niż w tym samym okresie rekordowego 2022 roku.

Źródło: PAP

Oprac. GS

