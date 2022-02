Polacy coraz rzadziej przeprowadzają się do Wielkiej Brytanii

W 2021 roku po raz pierwszy od niemal 10 lat głównym kierunkiem przeprowadzek Polaków nie była Wielka Brytania. Krajem, do którego najchętniej się przeprowadzaliśmy w ubiegłym roku, były Niemcy

W 2021 roku po raz pierwszy od 2014 roku spadł udział przeprowadzek do Polski, a wzrósł udział wyprowadzek za granicę. Za to w obrębie kraju Polacy coraz chętniej wyprowadzają się z dużych miast. Średnia cena przeprowadzki krajowej w 2021 roku wyniosła 607 zł, a międzynarodowej – 2205 zł. Więcej informacji dotyczących trendów przeprowadzkowych Polaków prezentuje najnowszy raport Clicktrans – polskiego serwisu transportowego.

Raport Przeprowadzki 2021 oparty jest na ponad 41 tys. zleceń przeprowadzkowych opublikowanych w serwisie Clicktrans.pl w latach 2011-2021. Pomimo wciąż trwającego trendu powrotów do kraju z emigracji, zauważalne są zmiany. Na podstawie zleceń wyraźnie widać, że kraje, do których przeprowadzamy się najczęściej lub z nich wracamy to Niemcy, Wielka Brytania i Holandia. Kraje te pozostają w czołówce od lat, ale w 2021 roku nastąpił spadek udziału wyprowadzek do Wielkiej Brytanii o prawie 9 p.p. w stosunku do roku 2020. Co ciekawe, spadł też udział powrotów z Wysp do Polski. Głównym kierunkiem wyprowadzek Polaków były w 2021 roku Niemcy. Co 5. Polak decydujący się na wyprowadzkę z Polski wybierał Niemcy jako kraj docelowy. Po raz pierwszy od 2012 roku Wielka Brytania nie była na pierwszym miejscu jeśli chodzi o wyprowadzki z Polski.

Obserwujemy spadek zainteresowania przeprowadzkami do Wielkiej Brytanii. Spada również udział powrotów z tego kraju do Polski w stosunku do innych kierunków, jak na przykład powrotów z Niemiec czy Holandii. Może być to efekt po Brexicie - mówi Michał Brzeziński, CEO Clicktrans. – Polacy chętniej wybierają kraje należące do Unii Europejskiej np. Niemcy jako cel przeprowadzki, a ci, którzy już osiedli w Wielkiej Brytanii, niekoniecznie planują powroty.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w 2021 roku wśród przeprowadzek z Polski i do Polski ponad 70% stanowiły powroty do kraju, jednak w 2021 roku po raz pierwszy od 2014 roku spadł udział przeprowadzek do Polski.

Jeśli chodzi o kraje z czołówki tych, do których przeprowadzają się Polacy i z których wracają to jedynie do Hiszpanii przeprowadzamy się chętniej niż z niej wracamy. W przypadku pozostałych państw z czołówki zestawienia liczba przeprowadzek do Polski jest wyższa niż wyprowadzek.

Ile kosztuje przeprowadzka?

Średnie ceny przeprowadzek krajowych i międzynarodowych nie uległy znaczącym zmianom. W porównaniu z rokiem 2020 średnia cena przeprowadzki krajowej wzrosła o 29 zł i wyniosła 607 zł. Natomiast średnia cena wyprowadzki z Polski nieco spadła (o 12 zł) i w 2021 roku wynosiła 2248 zł. O 85 zł w porównaniu do roku 2020 wzrosła średnia cena przeprowadzki do Polski i wyniosła 2205 zł. Większe różnice widać na podstawie konkretnych państw – największy wydatek czekał osoby chcące wyprowadzić się z Polski do Hiszpanii. Cena takiej wyprowadzki wyniosła średnio 5111 zł, o 13% więcej niż w 2020 roku. Cena wyprowadzki do Wielkiej Brytanii wzrosła w porównaniu z 2020 rokiem o 19% i wyniosła średnio 2495 zł. Na wzrosty cen niewątpliwie miał postępujący wzrost inflacji w całej Europie oraz wzrost cen paliw w 2021 roku.

Przeprowadzki krajowe – uciekamy z dużych miast Najwięcej przeprowadzek było w 2021 roku organizowanych do województwa mazowieckiego (24,3%). Na drugim miejscu jest województwo pomorskie z wynikiem 12,3%. W każdym z dużych miast z czołówki zestawienia więcej było wyprowadzek niż przeprowadzek. Może to być związane z wciąż panującą pandemią i upowszechnieniem modelu pracy zdalnej z dowolnego miejsca, czego beneficjentem są mniejsze miejscowości. „Raport Przeprowadzki 2021” to szósta edycja raportu na temat przeprowadzek Polaków na terenie Europy. Raport został opracowany na podstawie ponad 41 tys. zleceń użytkowników serwisu Clicktrans.pl dotyczących przeprowadzek w latach 2011-2021. Szczegółowe informacje, wnioski oraz wykresy zawarte zostały w raporcie. Raport jest dostępny na stronie: https://clicktrans.pl/info/raport-przeprowadzki-2021 Clicktrans.pl to polski serwis łączący osoby i firmy poszukujące transportu z przewoźnikami. Portal działa od 2010 roku i rozwija się w całej Europie. Idea Clicktrans polega na połączeniu osób szukających transportu dużych przedmiotów z przewoźnikami jadącymi w tym samym kierunku.

Mat.Pras./KG