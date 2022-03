Polacy gotowi do obrony ojczyzny! Wielu chętnych chce wstąpić do Wojska Polskiego!

Kiedy porównujemy liczbę zgłoszeń do Wojska Polskiego sprzed roku i z lutego br., to ta liczba podwoiła się - powiedział we wtorek szef MON Mariusz Błaszczak.

Minister obrony narodowej zabrał głos m.in. z okazji przypadającego 1 marca Dnia Żołnierzy Wyklętych.

„Bardzo wiele osób zgłasza się do Wojska Polskiego. Kiedy porównujemy liczbę zgłoszeń sprzed roku do liczby zgłoszeń z lutego (tego roku), to ta liczba podwoiła się” - mówił.

„Bardzo za to dziękuję, bo to jest wyraz odpowiedzialności za Polskę, za bezpieczeństwo naszego kraju i taki bardzo namacalny wyraz tego, że Polacy są gotowi stanąć w obronie bezpieczeństwa naszej ojczyzny” - podkreślił szef MON.

Zwrócił uwagę, że Polacy stają na wysokości zadania, zarówno jeśli chodzi o pomoc potrzebującym uciekinierom z Ukrainy, jak i jeśli chodzi o gotowość do tego, aby dbać o bezpieczeństwo ojczyzny.

PAP/ as/