Premier Wielkiej Brytanii: Putin musi przegrać

Jestem przekonany, że Putin musi przegrać i że nam uda się ochronić i zachować niezależność i suwerenność demokratycznej Ukrainy - powiedział we wtorek w Warszawie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

Będziemy kontynuować pracę z wami i z innymi naszymi przyjaciółmi, i sojusznikami; będziemy nadal wspierać przyjaciół na Ukrainie, tak długo jak trzeba będzie, w ten czy i inny sposób” - zadeklarował Johnson.

Szef brytyjskiego rządu wyraził przekonanie, że „ten okropny konflikt, który posuwa się naprzód doprowadzi do tego, że Putin przegra”.

Jestem przekonany, że Putin musi przegrać, że nam uda się ochronić i zachować niezależność, i suwerenność demokratycznej Ukrainy” - dodał. „To jest nasz wspólny cel” - powiedział Johnson i zaprosił premiera Morawieckiego do wizyty w Londynie w przyszłym tygodniu.

Prezydent Rosji Władimir Putin nie docenił jedności i determinacji zachodniej części świata; będziemy utrzymywać sankcje gospodarcze. Ten pakiet, który wprowadziliśmy, jest naprawdę najbardziej surowym pakietem, który został zostosowany - powiedział we wtorek premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.

Premier Wielkiej Brytanii podkreślił na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim w Warszawie, że w tej strasznej wojnie na Ukrainie dwie rzeczy zostały niedocenione. „Mianowicie pasja Ukraińców do ochrony i obrony swojego kraju. Są przekonani do swojego suwerennego prawa do ochrony swojego kraju” - powiedział Johnson.

Wyraził też uznanie dla przywództwa Ukrainy, „dla ich odwagi”. „Dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Jego postawa mobilizuje nie tylko rodaków, ale cały świat” - mówił szef brytyjskiego rządu.

Według niego prezydent Rosji Władimir Putin „nie docenił jedności i determinacji zachodniej części świata”. „Będziemy utrzymywać sankcje gospodarcze. Ten pakiet, który wprowadziliśmy, jest naprawdę najbardziej surowym pakietem, który został zostosowany wobec Rosji, czy też wobec jakiegokolwiek kraju w ciągu ostatnich dekad” - zaznaczył Johnson.

Dziękuję za obecność brytyjskich oddziałów w Polsce. Dziś przede wszystkim chcemy razem zamanifestować naszą solidarność z narodem ukraińskim, z prezydentem Zełenskium. Oni walczą o wolność, o niepodległość Ukrainy. Wypełniamy nasze humanitarne zobowiązania. Na granicy jest wielu uchodźców, dajemy im schronienie, warunki do życia. Ten proces przebiega całkiem sprawnie” – powiedział premier Mateusz Morawiecki po rozmowach z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował wszystkim zaangażowanym w pomoc uchodźcom i pomoc Ukrainie. Jak podkreślił, Zachód stara się robić to, co do niego należy.

Pakiet sankcji – dziś udaję się na rozmowę z Ursulą von der Leyen. Będziemy rozmawiać o pomocy dla Ukrainy. Sankcje i wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jest to, czego dziś potrzebujemy, na tym się koncentrujemy. O tym szczegółowo rozmawialiśmy z Borisem – wskazał premier Morawiecki. Dziś musimy zapewnić bezpieczeństwo, apelujemy o zaprzestanie walk, agresji ze strony rosyjskiej, żeby rozpocząć konferencję pokojową, żeby Rosja zostawiła Ukrainę. To szansa dla wszystkich, aby wrócić do momentu pokoju. Bez tego muśmy stosować zasadnicze sankcje, jesteśmy po stronie tych, którzy bronią wolności - mówił premier Mateusz Morawiecki.

PAP/gr