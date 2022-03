Ambasador Ukrainy po ataku na atom: Powstrzymać Putina!

Sytuacja jest dramatyczna. Mówię to jako dyplomata. A jako człowiek i obywatel Ukrainy mówię wprost: to katastrofa. Putin jest zdolny do wszystkiego, nie cofnie się przed niczym. Dziś w nocy posunął się do ataku na Zaporoską Elektrownię Jądrową! To potwierdzenie, że może wykorzystać i broń jądrową. On nie szanuje żadnych granic, zasad, żadnych reguł. Świat musi zrobić wszystko, by go powstrzymać. My wszyscy musimy zrobić, co w naszej mocy! Jeżeli wskutek jego działań wybuchnie elektrownia jądrowa lub użyje broni atomowej – zginiemy wszyscy. Dlatego musimy się bardzo mocno trzymać razem i walczyć przeciw Putinowi — mówi w rozmowie z Jackiem i Michałem Karnowskim Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Daszczyca

Jak dodaje: Dziś cały świat już widzi, że Putin to nie tylko morderca dzieci, ale też niebezpieczny szantażysta, który szantażuje świat wojskowym użyciem elektrowni jądrowej. Powtarzam: świat musi zrobić wszystko, by go zatrzymać!

Całość rozmowy w najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci”.

Czytaj też: Enerhoatom: Rosjanie przejęli Zaporoską Elektrownię Atomową

Czytaj też: Mer Mikołajowa: Rosjanie zajęli szkołę, zastrzelili dyrektora

wpolityce.pl/mt