Noc w Kijowie spokojna

Noc z niedzieli na poniedziałek minęła w Kijowie spokojnie, działa transport publiczny – poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na wiceszefa kijowskiej administracji miejskiej Mykołę Poworoznyka.

„Miasto ma w pełnym zakresie dostawy energii, wody, ogrzewanie, łączność” – oświadczył Poworoznyk na miejskim portalu https://kyivcity.gov.ua/news/nich_u_kiyevi_proyshla_spokiyno_nadayutsya_zhkg-poslugi_na_maydani_zapratsyuvav_fontan__mikola_povoroznik/.

Jak zaznaczył, po zniesieniu godziny policyjnej otwarto sklepy spożywcze i dla zwierząt, a także apteki. Działa też transport naziemny i metro, a na Majdanie włączona została w poniedziałek grająca fontanna i codziennie o godz. 7 i 12 będzie odtwarzany hymn Ukrainy.

Poworoznyk z uznaniem wypowiedział się o pracy wolontariuszy, którzy od początku wojny czuwają nad logistyką zaopatrzenia miasta w artykuły spożywcze i leki.

Zaapelował przy tym, by pomagać potrzebującym. „Dziś to bardzo ważne, by pomagać osobom, które znajdują się w pobliżu, bo nasza siła w jedności. Chwała Ukrainie!” - oznajmił Poworoznyk.

