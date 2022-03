PGE sponsorem Polskiego Związku Żeglarskiego

PGE Polska Grupa Energetyczna została sponsorem głównym Polskiego Związku Żeglarskiego. Umowa została zawarta do końca 2022 roku. Współpraca prowadzona będzie na wielu płaszczyznach i obejmie m.in. regaty Gdynia Sailing Days, Ogólnopolski Program Edukacji Żeglarskiej PolSailing, a także powołanie PGE Sailing Team Poland i rozwój esailingu

PGE Polska Grupa Energetyczna wykorzystuje wiatr i wodę do produkcji zielonej energii, natomiast żeglarze do uprawiania wspaniałej dyscypliny sportowej. Dzisiaj PGE staje się największym sponsorem żeglarstwa w Polsce, sportu który mogą uprawiać nie tylko zawodowcy, ale również całe rodziny. Ale żeglarstwo to nie tylko sport i forma rekreacji, to także kształtowanie charakteru, wytrzymałości fizycznej i walki ze słabościami. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać rozwój żeglarstwa w Polsce – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Nawiązanie współpracy z partnerem doskonale rozumiejącym sport, któremu idee i wartości żeglarskie są bardzo bliskie, to kolejny kamień milowy w rozwoju naszych aktywności. Naszej współpracy poza wymiarem marketingowym towarzyszyć będzie misja, którą jest organizacja wszelkich działań związanych z żeglarstwem powszechnym, młodzieżowym i wyczynowym w Polsce celem zwiększenia jego popularności, umożliwiając jak najlepsze warunki dla wszystkich uprawiających ten sport. Nasza współpraca z pewnością przyczyni się do wychowywania żeglarskiej młodzieży, przyciągania do naszego sportu najmłodszych i dbałości o zawodników z potencjałem medalowym imprez rangi mistrzowskiej, a także Igrzysk Olimpijskich. Wspólnie z PGE obejmujemy szeroki wachlarz działalności Polskiego Związku Żeglarskiego. Chciałbym podziękować zarządowi firmy za zaufanie i podjęcie wyzwań jednoczących nasze wspólne cele - mówi Tomasz Chamera, prezes Polskiego Związku Żeglarskiego.