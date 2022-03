10 najpotężniejszych kobiet na świecie - one rządzą w biznesie

Obecnie kobiety na całym świecie odciskają swoje ślady w biznesie. Fortune’s przygotowało listę najpotężniejszych w 2022 roku

Na czele jest Julie Sweet - CEO w Accenture. To międzynarodowe przedsiębiorstwo zajmujące się doradztwem biznesowym, dostarczające usługi w obszarach strategy & consulting, interactive, technology i operations. Jeden z największych koncernów na świecie, działa także w Polsce.

Druga w zestawieniu jest Mary Teresa Barra. Ona z kolei pełni funkcje prezesa i CEO General Motors Company. To jedna z pierwszych kobiet w branży motoryzacyjnej, które są tak wysoko notowane.

Podium zamyka Abigail Johnson. Była zarówno prezesem, jak i dyrektorem generalnym firmy inwestycyjnej Fidelity Investments.

Cała lista top 10:

1. Julie Sweet (Accenture) 2. Mary Barra (General Motors Company) 3. Abigail Johnson (Fidelity Investments) 4. Gail Boudreaux (Anthem Inc) 5. Carol Tomé (UPS) 6. Jane Fraser (Citibank) 7. Ruth Porat (Alphabet Inc) 8. Sheryl Sandberg (Facebook/założycielka LeanIn) 9. Corie Barry (Best Buy) 10. Judith McKenna (Walmart)

Business Connect, Fortune’s/KG