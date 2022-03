Kułeba rozlicza Niemców: Zrobiliście za mało

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba w tekście opublikowanym w środę w dzienniku „Welt” pisze, że Niemcy wprawdzie skorygowały swoją politykę wobec Rosji, ale o wiele za późno i za słabo. „Wydaje wam się, że dokonaliście bohaterskiego czynu, ale zrobiliście za mało” - podkreślił

Przypuszczam, że przeraża was to, co widzicie i czytacie o wojnie na Ukrainie. Ale ostrzegaliśmy was przed tym wszystkim. Prosiliśmy was o broń, a w odpowiedzi słyszeliśmy opowieści o +odpowiedzialności historycznej+, która z jakiegoś powodu objęła Rosjan, ale nie Ukraińców. Prosiliśmy, byście nie budowali Nord Stream 2. Ale mówiliście, że to projekt czysto komercyjny”- pisze Kułeba.