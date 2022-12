Media: Sojusznicy są rozczarowani Niemcami

Polski rząd aktywnie działa na rzecz pomocy Ukrainie, co wpłynęło na wzmocnienie jego władzy - pisze portal dziennika "Die Welt". Ocenia, że "chociaż antyniemiecka retoryka nie jest niczym nowym, to tym razem Berlin faktycznie się do niej przyczynia". Zauważa też, że „polskie społeczeństwo jest rozczarowane chwiejną, trudną do zrozumienia polityką Berlina" wobec Ukrainy