Drogie paliwa, do łask wraca współdzielenie podróży

W związku z wojną w Ukrainie ceny wielu surowców wręcz poszybowały w górę. Jednym z nich jest paliwo. Dlatego nie dziwi, że w tej sytuacji każdy stara się o dodatkowe oszczędności w swoim budżecie. Do łask wraca idea współdzielonego transportu

Stare zwyczaje powoli wracają do łask. Do łask wraca współdzielone podróżowanie w każdej jego formule. Nie tylko ze względu na cofającą się, jak się zdaje, pandemię, ale przede wszystkim przez nagle rosnące i coraz większe koszty paliwa.

Serwis Mobilne-Miasto opublikował raport nt. wzrostu liczby użytkowników mikro-mobilności w ostatnim roku. Usługi współdzielonej mikromobilności, tj. systemy rowerów miejskich oraz elektrycznych hulajnóg i skuterów wypożyczanych na minuty odżywają. W pierwszym roku pandemii (2020) Polacy zostali w domach, a spadek mobilności Polaków potrafił sięgnąć nawet 55%. W drugim roku pandemii (2021) Polacy wyszli już z domów, a od maja ubiegłego roku mobilność społeczeństwa powróciła do swojego typowego, przedpandemicznego poziomu. Jakie miało to przełożenie na ofertę usług współdzielonej mikromobilności w polskich miastach? Rynek ten urósł rok do roku o 58% do poziomu prawie 69 tysięcy pojazdów – wynika z kolejnej już publikacji z serii Analiz Mobilnego Miasta. Ponadto, rok 2021 był pierwszym, choć niepełnym, sezonem obowiązywania w Polsce nowych przepisów dla elektrycznych hulajnóg. Nie przyniósł on zahamowania rynku, a wręcz przeciwnie – wzrost oferty współdzielonych e-hulajnóg wyniósł rok do roku aż 146%, sprawiając, że ta opcja mikromobilności stanowiła aż dwie trzecie całego rynku współdzielonej mikromobilności w Polsce pod względem podaży pojazdów. I to samo samo zjawisko zachodzi w Blablacar, czyli rodzaju carsharingu, który był na polskim rynku zanim carsharing stał sie modny. Zwłaszcza, ze niebotyczne ceny na stacjach dodatkowo popychają ludzi ku oszczędzaniu na paliwie w transporcie drogowym.

W BlaBlaCar prognozujemy, iż jedną z konsekwencji i zarazem remediów na ten stan rzeczy będzie wzmożony popyt na przejazdy współdzielone. Już teraz widzimy, utrzymujący się od kilku tygodni, zdecydowany wzrost liczby publikowanych ogłoszeń przewozów na platformie,. Równocześnie obserwujemy wzrost liczby nowych kont zakładanych przez kierowców. Od strony “pasażerskiej” sytuacja kształtuje się podobnie. Polska wersja aplikacji BlaBlaCar przekroczyła właśnie 5 mln użytkowników - ocenia Olgierd Szyłejko, country manager BlaBlaCar Polska.

Na wspólnych przejazdach można realnie zaoszczędzić. Przykładowo, na jednej z najpopularniejszych tras w tym serwisie, czyli Warszawa - Wrocław, przeciętny koszt dla oferującego przewóz kształtuje się na poziomie ponad 180 zł w jedną stronę (założenie 400 km, cena paliwa 6,50 zł za litr, średnie spalanie 8 l / 100 km). Kierowca nie powinien mieć trudności ze znalezieniem dwóch dodatkowych osób na tej trasie, dzięki czemu obniży koszt przejazdu o połowę, gdyż średnia cena kursu dla jednego pasażera to około 45 zł.

W szerszej perspektywie podróż na tej trasie dwa razy w miesiącu przez rok pozwoli wygenerować ponad 4 000 zł oszczędności. To realne wsparcie dla domowego budżetu – szczególnie istotne w kontekście ogólnego wzrostu cen. Zgromadzoną sumę przeznaczyć można choćby na utrzymanie pojazdu. Z kolei koszty te “nie stoją” przecież w miejscu.

Warto również zwrócić uwagę na sytuację drugiej części platformy BlaBlaCar – pasażera. Wysoka inflacja powoduje, że ten także ostrożniej podejmuje swoje decyzje zakupowe. W tym wypadku przesiadka z fotela kierowcy również pozwala zaoszczędzić na przejeździe. Jednocześnie realna jest także korzyść ekonomiczna i czasowa osób całkowicie niezmotoryzowanych. Za bilet kolejowy 2 klasy na trasie Warszawa - Wrocław należy liczyć się z ceną ok. 80 zł, przy przejeździe trwającym około 4,5 godziny. Podróż w ramach transportu współdzielonego kosztować będzie mniej niż 50 zł, a jej czas skróci się o prawie godzinę. Ponadto, oszczędności mogą być tylko większe, biorąc pod uwagę jak rośnie mobilność Polaków z roku na rok1 - ocenia Szyłejko.

podróż / autor: Pixabay

Aspekt finansowy to jedno. Jest też aspekt ekologiczny. Przejazdy współdzielone to także realna korzyść dla środowiska, w postaci znaczącej redukcji emisji CO2. BlaBlaCar twierdzi, że jego użytkownicy przyczyniają się do zmniejszenia emisji tego gazu cieplarnianego o 1,6 mln ton rocznie. To ekwiwalent całkowitej produkcji dwutlenku węgla przez transport drogowy Paryża w analogicznym okresie - czytamy w komunikacie firmy.

mat. prasowe, mw