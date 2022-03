Reuter: Niemcy chcą kupić amerykańskie myśliwce F-35

Niemcy chcą zastąpić swoje starzejące się samoloty bojowe Tornado nowszymi maszynami, prawdopodobnie amerykańskimi myśliwcami F-35 - poinformowała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na źródło w rządzie RFN

Według tego źródła władze niemieckie skłaniają się ku zakupowi do 35 amerykańskich myśliwców F-35, ale nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja w tej sprawie.

Tornado to jedyny niemiecki odrzutowiec zdolny do przenoszenia amerykańskich bomb nuklearnych przechowywanych w RFN na wypadek konfliktu. Niemieckie siły powietrzne używają tego odrzutowca od lat 80., a Berlin planuje wycofanie go z użytku między 2025 a 2030 rokiem.

PAP/mt