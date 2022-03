"Ukraino nie jesteś sama" - wsparcie polskich sportowców

Pod hasłem #UAreNotAlone znajduje się specjalnie przygotowany materiał video, w którym przedstawiciele świata sportu i kultury, a także innych dziedzin życia społecznego, przesyłają słowa wsparcia Ukraińcom

Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę akcję. Można to zrobić nagrywając swój filmik i oznaczając go #UAreNotAlone lub udostępniając materiał Totalizatora Sportowego:

Nagrywajcie słowa wsparcia, dołączajcie do akcji, bo Wygrywamy Razem! Ukraino, nie jesteś sama!

Ponadto Totalizator Sportowy realizuje także szereg działań bezpośrednio wspierających obywateli Ukrainy, z którymi można zapoznać się w specjalnej zakładce „Pomoc Ukrainie”: https://www.totalizator.pl/zaangazowanie/pomoc-ukrainie

Totalizator Sportowy/KG