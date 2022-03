Dolary z Marlboro nie dla Kremla. Putin straci na tym miliardy!

Philip Morris International zamierza wyjść z Rosji. Ogłasza też konkretne działania, które zostały podjęte w celu wygaszenia planowanych inwestycji i ograniczenia produkcji na tym rynku.

Przypomnijmy, że Rosja to czwarty, największy rynek papierosowy świata i był on do tej pory kluczowy pod względem przychodów dla tytoniowego koncernu (6 proc. globalnej sprzedaży PMI pochodziło właśnie z tego kraju).

Dla Władimira Putina będzie to cios finansowy o kalibrze 4,75 mld dolarów rocznie. Warto wspomnieć, PMI był też największym zagranicznym płatnikiem podatków w Rosji.

Mat. pras./kp