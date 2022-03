Nasz ekspert to przewidywał: Nowy porządek

Rosja sama siebie wykluczyła ze światowego wyścigu o dominację. Na naszych oczach spełnia się scenariusz zgodnie z przewidywaniami części ekspertów lata temu. Dlatego przypominamy tekst Jerzego Bielewicza sprzed 4 lat. Ten scenariusz właśnie się spełnia

Chodzi o felieton z sierpnia 2018 roku. Jak wtedy pisał - Na naszych oczach rodzi się nowy światowy ład, w ramach którego rola Rosji spada, a Polska ma szansę stać się gwarantem stabilności w regionie.

Beliewicz zwracał uwagę, że proces ten trwa od rozpadu Związku Radzieckiego, poprzez postępującą utratę wpływów następcy prawnego w Azji Środkowej oraz Europie Środkowej i Wschodniej, a także bezwzględne podporządkowanie Chinom na Dalekim Wschodzie. To właśnie Chiny przejmują przywództwo „Wschodu”, podczas gdy USA pozostaje liderem „Zachodu”. Co prawda Putin opowiada ciągle o multilateralnym świecie, lecz realna polityka przez wieki historii nie znajduje przykładów na takie rozwiązania sprawdzone w praktyce… Prosty, stary dwubiegunowy porządek świata wraca, ale już bez… Rosji. (….)

Felietonista zauważył również: Putin jak ognia boi się amerykańskich sankcji wymierzonych w gazociąg Nord Stream 2 i w te firmy z Europy Zachodniej, które jak dotąd gotowe są, by współfinansować ten projekt. Dlaczego? Gdyż takie sankcje znacznie pomniejszą długoterminowe przychody ze sprzedaży gazu i ropy naftowej. Putinowska propaganda chytrze podsuwa narrację, że w zamian za wolną rękę przy budowie Gazociągu Północnego, Rosja gotowa byłaby poświęcić Iran i zapewnić bezpieczeństwo państwu Izrael. Jednak w realnej polityce sprawy mają się dokładnie na odwrót. Wypowiedzenie przez USA układu z Iranem przybliża moment nałożenia sankcji na Nord Stream 2 i finansujące ten projekt zachodnie firmy, bowiem to właśnie te firmy i ta Rosja okazały się beneficjentami krótkotrwałego ocieplenia w relacjach USA-Iran. To przecież właśnie Rosja dzierży obecnie większość nowych licencji wydobywczych ze złóż gazu i ropy położonych w Iranie!

Ekspert „Gazety Bankowej” pisał też, iż rząd zjednoczonej prawicy zacieśnił w ciągu niespełna dwu lat współpracę z USA. Od ponad roku stacjonują w naszym kraju żołnierze US Army. Już wkrótce ta obecność zostanie być może usankcjonowana i utrwalona poprzez dwustronne porozumienie między obu krajami. Polska ma też dostęp do najnowocześniejszych systemów obrony powietrznej wraz z zakupem rakiet i wyrzutni Patriot.

