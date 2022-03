Na sztucznej wyspie w Dubaju namierzono willę Kadyrowa

„Ukraińska Prawda” podała, że sprawujący rządy w Czeczenii bliski współpracownik Putina Razman Kadyrow ma do swojej dyspozycji luksusową rezydencję w Dubaju. Według dziennikarzy ludzie z kręgów władzy z Czeczenii odwiedzają Zjednoczone Emiraty Arabskie niemal co miesiąc - informuje portal noizz.pl

W oparciu o publiczne dane z radarów lotniczych ustalono, że należący do Kadyrowa Airbus A319 o wartości 80 mln dol. przyleciał do Zjednoczonych Emiratach Arabskich co najmniej 14 razy.

Kadyrow powiedział na temat Putina, że powinien on rządzić Rosją do końca życia. Odziały z Czeczenii biorą aktywny udział w wojnie na Ukrainie.

willa Kadyrowa w Dubaju / autor: Yarema Dukh/ Twitter

Jak informuje portal, Zdjęcia czeczeńskich elit z Instagrama tagowane są w pięciogwiazdkowym hotelu Jumeirah Zabeel Saray, w którym najtańszy pokój kosztuje 700 dolarów za noc. Dziennikarze przekonują, że „Kadyrowcy” nie śpią jednak w wynajmowanych pokojach. W kompleksie są też prywatne wille i do Kadyrowa – według „Ukraińskiej Prawdy” – należy jedna z nich.

