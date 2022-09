W tygodniku „Sieci”: Putin wysyła na śmierć

Władimir Putina ogłosił częściową mobilizację i chce powołać pod broń przynajmniej 300 tys. mężczyzn. Czy oznacza to, że rozpoczyna się nowy etap wojny na Ukrainie? Czy ruch ten uratuje tonące imperium? Jak długo jeszcze potrwa ten konflikt? W nowym numerze „Sieci” Marek Budzisz pisze o pięciu krokach, które musi postawić Ukraina a wraz z nią Zachód, by wygrać te wojnę. Artykuły z tygodnika „Sieci” dostępne są w strefie Premium na portalu wPolityce.pl dla zalogowanych subskrybentów Sieci Przyjaciół

W artykule „5 kroków do zwycięstwa w wojnie z Rosją” Marek Budzisz omawia działania i decyzje, których podjęcie zwiększyłoby szansę Ukrainy na zwycięstwo w wojnie z Rosją. Powołuje się m.in. na słowa komentatora tygodnika „The Economist”, który napisał, że… ostatnie przemówienie Władimira Putina […] pokazało raczej jego słabość i było dowodem na to, że władze Rosji są w panice. Dodał też, że po ostatnich sukcesach na polu boju otworzyło się dla Ukrainy okienko możliwości i wojna może zakończyć się jej zwycięstwem.

Według autora artykułu pierwszym działaniem jest prowadzenie dalszej kontrofensywy. Zaznacza: Mychajło Podolak, doradca prezydenta Zełenskiego, powiedział, że punktem przełomowym w wojnie […] jest zdobycie przez Ukraińców jednego z dwóch miast – Doniecka lub Ługańska. Wówczas trudno będzie Putinowi i rosyjskim propagandystom poważnie dowodzić, że Federacja Rosyjska wygrywa wojnę i „specjalna operacja” przebiega zgodnie z planem.

Budzisz podkreśla, że kolejnym krokiem powinno być odbicie Krymu: Półwysep ma znaczenie, bo został przekształcony przez Rosjan w wielką bazę wojskową, miejsce kluczowe z punktu widzenia zaopatrzenia ich sił walczących na Ukrainie. Gdyby któryś z tych planów udało się zrealizować, […] zwycięski dla Ukrainy koniec wojny mógłby się bardzo przybliżyć.

Konrad Kołodziejski w artykule „Nie chodzi tylko o klimat” komentuje obecną sytuację energetyczną. Stwierdza, że… Unia Europejska sama zapracowała na obecny kryzys energetyczny, a przynajmniej na jego rozmiary. Na przyczyny złożyły się bowiem zbyt restrykcyjne założenia polityki klimatycznej forsowanej przez unijną administrację, co zostało wykorzystane przez Moskwę, która odcięła Europie kurki z gazem i wywindowała ceny energii do niebotycznych poziomów.

Autor podkreśla, iż… Rosja używa energii jako broni przeciwko Zachodowi. […] nie byłoby to takie łatwe, gdyby nie skorumpowanie zachodnich elit, snujących przez lata szkodliwą wizję UE opartej na rosyjskich surowcach, przede wszystkim na gazie, który stał się podstawą polityki klimatycznej zakładającej eliminację węgla i atomu. Jednocześnie Kołodziejski zauważa: Nie oznacza to, że politykę klimatyczną wyrzucono do kosza […]. Skoro przez rosyjską agresję społeczeństwa europejskie i tak zostały już dotknięte bolesnymi podwyżkami cen energii, to można teraz to wykorzystać i pójść za ciosem. Frans Timmermans mówi wprost, że obecny kryzys energetyczny jest doskonałą okazją, by przyjęte plany wdrożyć w życie. Oczywiście po pewnych modyfikacjach zakładających zastąpienie rosyjskich paliw odnawialnymi źródłami energii. Dzięki nim uda się bowiem osiągnąć pełną niezależność energetyczną Europy.

Dorota Łosiewicz w materiale „A jednak się dało” odwołuje się do uruchomionych projektów PiS, które były krytykowane i bojkotowane przez opozycję. Jeden z nich to przekop Mierzei Wiślanej: 17 września, w rocznicę rosyjskiej napaści na Polskę, został otwarty kanał żeglugowy, będący częścią nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Dzięki przekopowi Mierzei Wiślanej Polska zyskała niezależne od Rosji przejście z zalewu na Bałtyk. Autorka przypomina: Zanim pojawił się przekop przez Mierzeję Wiślaną wszystkie statki, które chciały przepłynąć z Morza Bałtyckiego do Zalewu Wiślanego, musiały prosić stronę rosyjską o zgodę na przeprawę przez Cieśninę Piławską.

Łosiewicz zauważa, że otwarcie kanału było szeroko komentowane na świecie: O wydarzeniu informowały największe agencje i portale dzienników europejskich, […] media kanadyjskie, a także nadająca z Dubaju telewizja Al-Arabija. O symbolicznym końcu wpływu Rosji na gospodarkę i rozwój regionu informowano nawet na stronach indyjskich dzienników […], w regionalnych mediach amerykańskich, lokalnych stacjach telewizji Fox i CBS.

Autorka zauważa też, że „Frankfurter Allgemeine Zeitung” przypomniał, że… Mierzeja Wiślana do 1945 r. należała do Prus Wschodnich. „Już królowie polscy i pruscy, Stefan Batory i Fryderyk II Wielki, myśleli o budowie kanału” – informował dziennik i podkreślił, że do tematu powrócił znacznie później, w 2006 r., ówczesny szef rządu Jarosław Kaczyński. Pomysł, na rzecz dobrych stosunków z Rosją, zawiesił rząd Donalda Tuska. Gdy rząd Zjednoczonej Prawicy ponownie podjął temat realizacji projektu, opozycja wskazywała mnóstwo powodów, dla których nie powinno dojść do inwestycji […]. Ciekawe, że po otwarciu kanału nagle pojawili się politycy PO i samorządowcy, którzy twierdzili, że PiS tylko zrealizował ich pomysł.

Więcej na ten temat - https://wpolityce.pl/tygodniksieci/wydanie-biezace . W nowym numerze „Sieci" również warta uwagi jest relacja z Ukrainy Jakuba Augustyna Maciejewskiego „Co się stało w lesie pod Iziumem?" oraz rozmowa Marka Pyzy z Thomasem Baggerem, który od trzech miesięcy reprezentuje RFN w naszym kraju („Architekt polityki Berlina"). Godne polecenia są także artykuły: Stanisława Janeckiego „Reparacyjna zabawka Niemiec", Macieja Walaszczyka „Rock and roll na wojnie", a także wywiady: Michała Karnowskiego z Anną Zalewską, posłanką do Parlamentu Europejskiego i byłą minister edukacji („Dla Brukseli wszystkie chwyty są dozwolone") oraz Gorana Andrijanicia z Achmiedem Zakajewem, premierem Czeczeńskiej Republiki Iczkerii i bojownikiem o wolność Czeczenii („Ukraina wygra wojnę z Rosją").

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Krzysztof Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Samuela Pereiry, Aliny Czerniakowskiej, Piotra Cywińskiego, Wiktora Świetlika, Andrzeja Zybertowicza.

