Zełenski: wizyta Johnsona pokazuje, że dla wolności nie ma przeszkód

Sobotnia wizyta w Kijowie premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona naocznie demonstruje, że dla wolności i przywództwa nie ma przeszkód - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w odezwie do ukraińskiego narodu

Jak dodał Zełenski, Johnson był wśród tych, którzy „ani minuty nie wahali się, czy wspierać Ukrainę”. Przywództwo Wielkiej Brytanii w kwestii pomocy dla Ukrainy, przede wszystkim obronnej, oraz przywództwo w polityce sankcyjnej „na zawsze pozostanie w historii obrony demokracji i Europy” - podkreślił prezydent.

Zadanie naszej antywojennej koalicji jest całkowicie zrozumiałe: by szybciej zakończyć tę wojnę rozpoczętą przez Rosję, uwolnić naszą ziemię od najeźdźców i gwarantować bezpieczeństwo Ukrainie, czyli bezpieczeństwo demokracji i wolności narodów na wschodzie Europy - kontynuował Zełenski.

To nie jest po prostu moralny obowiązek wszystkich państw demokratycznych, wszystkich sił Europy, by wspierać ukraińskie pragnienie pokoju. To strategia obrony dla każdego cywilizowanego państwa. By jak najbardziej naciskać na Rosję, aby jak najszybciej przywrócić pokój i bezpieczeństwo - powiedział.

By jak najszybciej przywrócić moc prawu międzynarodowemu i powstrzymać katastrofę wynikającą z zastosowania prawa siły. Katastrofę, która w sposób nieunikniony uderzy we wszystkich. Bo rosyjska agresja nie miała na celu ograniczenia się tylko do Ukrainy - podkreślił ukraiński prezydent.