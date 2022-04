Szybki wybór prezesa NBP warunkiem stabilności państwa

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych w środę o godz. 12 ma zająć się zaopiniowaniem wniosku o powołanie Adama Glapińskiego na prezesa Narodowego Banku Polskiego na drugą kadencję - wynika z informacji Sejmu.

Kadencja prof. Adama Glapińskiego jako prezesa Narodowego Banku Polskiego upływa w czerwcu br. Prezydent Andrzej Duda w styczniu br. złożył w Sejmie wniosek o powołanie go na prezesa NBP na drugą kadencję. Szef banku centralnego jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta RP na 6 lat. Prezesem NBP można być przez dwie kadencje.

W obliczu zagrożeń dla gospodarki i wojny na Ukrainie szybki wybór prezesa Narodowego Banku Polskiego ma olbrzymie znaczenie – podkreślają parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy. Ich zdaniem największymi wyzwaniami podczas kolejnej kadencji szefa banku centralnego będzie przeciwdziałanie poważnym zagrożeniom dla naszej gospodarki, w tym walka z inflacją.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński zapewnił w Radiu Plus, że Zjednoczona Prawica poprze wniosek prezydenta Andrzeja Dudy ws. wyboru prof. Adama Glapińskiego na kolejną kadencję. W ocenie Jarosława Kaczyńskiego Adam Glapiński uzyska wymaganą większość głosów.

Prezes Glapiński jest bardzo doświadczonym ekonomistą i trzeba powiedzieć, że w tej kadencji, która się kończy, dzięki panu prezesowi i sposobowi, w jaki zarządzał bankiem centralnym, uniknęliśmy wielu perturbacji — wskazuje senator Maria Koc (Prawo i Sprawiedliwość).

Czas tej kadencji był bardzo trudny, bo to był czas epidemii koronawirusa, lockdownów, kryzysu gospodarczego, przez który przeszliśmy, można powiedzieć, suchą stopą. Udało się utrzymać przedsiębiorstwa, utrzymać miejsca pracy, zapobiec ogromnemu bezrobociu, które nam groziło. Na pewno kosztem tego jest inflacja, bo ona wzrosła, ale przypomnę, że ponad 200 miliardów złotych zostało przekazanych jako pomoc firmom i dzięki temu mamy jedne z najniższych w Europie bezrobocie. Teraz wojna w Ukrainie tę inflację zwiększyła. Niemniej myślę, że gdyby nie prezes Glapiński, bylibyśmy w ogromnych kłopotach dużo wcześniej. Jestem przekonana, że sposób, w jakim zarządza bankiem centralnym, a także to, ile rezerw udało się zebrać, również w złocie – to wszystko jest dobrą rekomendacją, by pełnił swoją funkcję przez kolejną kadencję.