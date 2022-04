Soboń: Glapiński to przede wszystkim dobry prezes NBP

To właśnie te trudne czasy pandemii i wojny szczególnie nobilitują profesora i predysponują do pełnienia funkcji prezesa NBP drugiej kadencji tj. przez kolejne 6 lat, bowiem, mało kto wie, że banki centralne stworzono właśnie na trudne czasy: wojny, kryzysu czy zarazy – powiedział Jerzy Bielewicz, były doradca Goldman Sachs i Royal Bank of Canada w rozmowie z portalem wPolityce.pl